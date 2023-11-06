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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen ABD'li Bakan Blinken açıklamalarda bulundu

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Giriş: 06.11.2023 14:36
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Blinken'i karşılama protokolündeki detay dikkatlerden kaçmadı. Bakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı saat 10.45 sıralarında bir araya geldi. İkilinin görüşmesi yaklaşık 2,5 saat sürdü. Ankara'dan ayrılırken açıklamalarda bulunan ABD'li Bakan Blinken, "Çatışmanın yayılmasını önlemeyi konuştuk. Rehineler konusunda yoğun şekilde odaklandık" ifadelerini kullandı.
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