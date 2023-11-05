Dilan Polat itiraf etti mi? Dilan Polat ve Engin Polat ifadesinde ne dedi? Tutuklanma sebebi...

İŞTE POLAT ÇİFTİNİN İFADELERİ

Engin Polat ve Dilan Polat'ın hakimlikteki ifadeleri ortaya çıktı. Dilan Polat ifadesinde, "Biz aileyiz örgüt diye bir şey olamaz. Eşimin ailesi kendi ailem olmadığı için benim ailem gibi oldu. Vergi konularını bildiğim kadarıyla mali müşavir ve muhasebecilerimiz hallediyor. Benim sahte fatura, naylon fatura gibi şeylerle bir ilgim yoktur. Fatura kesmeyi bile bilmem işimizin ticari boyutu ile eşim ilgileniyor" derken, Engin Polat ise, "Aldığımız faturalarda sıkıntılı olanlar çıkabilir. Geçmişte de çıkmıştı. Biz aldığımız her faturanın malzemesini teslim almışızdır. Kimseye sahte fatura vermedik. Tüm satışlarımız faturalıdır" dedi.

"FATURA KESMEYİ BİLMEM"

İki tane küçük çocuğu olduğunu dile getiren Dilan Polat, çocuklarının kendisine çok bağlı olduklarını ve şirketlere ilişkin mali konularda hiçbir bilgisi olmadığını iddia etti. Polat ifadesinde, "Fatura kesmeyi bilmem. Şirketlerde mali müşavirler olduğunu biliyorum vergi işleri ile onların ilgilendiğini biliyorum. Bu şirketlere kara para diye tabir edilen yasadışı paraların geldiğini hiç bilmiyorum. Öyle bir şeye şahitlik etmedim. Ben bahsin ne olduğunu bilmem. Gelen paraların yasa dışı bahis ile ilgili bir ilgisi yoktur. Böyle bir şeyi kimseden duymadım. Biz aileyiz örgüt diye bir şey olamaz. Eşimin ailesi kendi ailem olmadığı için benim ailem gibi oldu. Vergi konularını bildiğim kadarıyla mali müşavir ve muhasebecilerimiz hallediyor. Benim sahte fatura, naylon fatura gibi şeylerle bir ilgim yoktur. Fatura kesmeyi bile bilmem işimizin ticari boyutu ile eşim ilgileniyor. Üzerime atılı suçları ben işlemedim bunlar ile bir alakam yoktur. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi.