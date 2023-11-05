Dilan Polat itiraf etti mi? Dilan Polat ve Engin Polat ifadesinde ne dedi? Tutuklanma sebebi...
Dilan ve Engin Polat çifti ile birlikte toplam 12 kişi, ağır suçlamalarla sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Dilan ve Engin Polat olayında, dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Polat çifti hakkında birçok suçlama bulunurken, olayın şüphelilerinden biri olan Ahmet Gün, etkin pişmanlık yasasından faydalanarak sorgusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kara para aklama suçlamalarıyla gündeme gelen Engin ve Dilan Polat çifti ile ilgili soruşturma hızla ilerliyor. Dilan ve Engin Polat olayında, dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. İşte olayın ayrıntıları...
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı..
Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Adliyeye sevk edilen 18 şüphelinin ifadeleri yaklaşık 4 saat sürdü.
Savcılık ifadelerinin ardından Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, avukat Ahmet Gün, Alper Kürşat Polat, Metin Yılmaz, Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Beyzanur Gün, Ceydanur Gün, Can Polat, Nilgün Yılmaz, Halit Polat, Zekayi Tepe ve Can Doğu tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi..
Savcılık tutuklama talebiyle hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüpheli Ahmet Gün'ün tasfiye halindeki kendine ait 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya gerçek bir mal alış ve satış olmadan değişik zamanlarda 98 milyon 657 bin, 25 milyon 337 bin lira, 20 milyon, 150 milyon ve 29 milyon lira sahte fatura düzenlediğini ifade etti..
Düzenlenen sahte faturaların MASAK analiz raporunda da tespit edildiğini belirten savcılık, "MASAK analiz raporu, toplanan deliller ve etkin pişman şüpheli ifadesi gibi tüm soruşturma evrakı içeriğinden şüphelilerin çıkar amaçlı suç örgütü faaliyeti kapsamında sahte fatura ve belgelerle gerçek bir işleme dayanmayan gelirlerini kurmuş oldukları çok sayıda şirket üzerinden işleme tabi tutarak; sonuç olarak MİLDA Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi üzerinden akladıkları MASAK raporuna göre 250 milyon olduğu anlaşılmakta" denildi..
DİLAN POLAT: REKLAM YÜZÜYÜM
Tutuklanan Dilan Polat ifadesinde "Ben reklam yüzüyüm. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bütün ticari işleri Engin yapar. Tüm işleri eşim ve muhasebeciler takip ediyor" demişti.
Engin Polat ise söz konusu iddiaları kabul etmemişti. Polat, "Şirket açtım kapattım doğru, battı şirketim. Yolsuzluk yapmadık, bu paraları biriktirdik. Çalıştık emek verdik" demişti.
Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'ın ise suçlamaları kabul etmeyerek her şeyi avukatları Ahmet Gün'ün ayarladığını söylemişti. Yine soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat aylık gelirlerinin 150 - 200 bin lira arasında olduğunu söylemişti.
Ancak çiftin satılan ürünlerle faturalandırılan ürünler arasındaki farkın açıklayamadıkları öğrenilmişti. Gün ise ifadesinde, "Bana ne dediyseler onu yaptım" demişti.
İŞTE POLAT ÇİFTİNİN İFADELERİ
Engin Polat ve Dilan Polat'ın hakimlikteki ifadeleri ortaya çıktı. Dilan Polat ifadesinde, "Biz aileyiz örgüt diye bir şey olamaz. Eşimin ailesi kendi ailem olmadığı için benim ailem gibi oldu. Vergi konularını bildiğim kadarıyla mali müşavir ve muhasebecilerimiz hallediyor. Benim sahte fatura, naylon fatura gibi şeylerle bir ilgim yoktur. Fatura kesmeyi bile bilmem işimizin ticari boyutu ile eşim ilgileniyor" derken, Engin Polat ise, "Aldığımız faturalarda sıkıntılı olanlar çıkabilir. Geçmişte de çıkmıştı. Biz aldığımız her faturanın malzemesini teslim almışızdır. Kimseye sahte fatura vermedik. Tüm satışlarımız faturalıdır" dedi.
"FATURA KESMEYİ BİLMEM"
İki tane küçük çocuğu olduğunu dile getiren Dilan Polat, çocuklarının kendisine çok bağlı olduklarını ve şirketlere ilişkin mali konularda hiçbir bilgisi olmadığını iddia etti. Polat ifadesinde, "Fatura kesmeyi bilmem. Şirketlerde mali müşavirler olduğunu biliyorum vergi işleri ile onların ilgilendiğini biliyorum. Bu şirketlere kara para diye tabir edilen yasadışı paraların geldiğini hiç bilmiyorum. Öyle bir şeye şahitlik etmedim. Ben bahsin ne olduğunu bilmem. Gelen paraların yasa dışı bahis ile ilgili bir ilgisi yoktur. Böyle bir şeyi kimseden duymadım. Biz aileyiz örgüt diye bir şey olamaz. Eşimin ailesi kendi ailem olmadığı için benim ailem gibi oldu. Vergi konularını bildiğim kadarıyla mali müşavir ve muhasebecilerimiz hallediyor. Benim sahte fatura, naylon fatura gibi şeylerle bir ilgim yoktur. Fatura kesmeyi bile bilmem işimizin ticari boyutu ile eşim ilgileniyor. Üzerime atılı suçları ben işlemedim bunlar ile bir alakam yoktur. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi.
DİLAN POLAT'IN BABASI ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ
Dilan Polat'ın avukatı ise Dilan Polat'ın babasının annesini öldürdüğünü ve travmatik bir hayat yaşadığını belirterek müvekkilinin 17 yaşında Engin Polat'la evlendiğini söyledi. Müvekkilinin doğum fotoğrafçılığı yaparak iş hayatına girdiğini, zamanla sosyal medyadaki takipçi sayısının arttığını ve bunu değerlendirdiğini söyledi. 130 tane güzellik şirketinin olduğunu ve şirkete gelen paranın kaynağının belli olduğunu ifade etti.
"BİZ 6 FİRMADAN OLUŞAN BİR AİLE FİRMASIYIZ"
Engin Polat ise ifadesinde, "Ben bu konu ile alakalı olarak daha önce ifade vermiştim. O ifademi aynen tekrar ederim. Polat soyadlı şüpheliler benim akrabamdır. Doğu soyadlı şüpheliler benim eşimin akrabalarıdır, Ahmet Gün bizim mali müşavirimizdir, ben Beyza ve Ceyda'yı tanımam. Gürsel Yılmaz benim dayım olur, Metin Yılmaz da benim dayım olur, Nilgül Yılmaz, Metin Yılmaz'ın eşidir. Yeşim Altınkalemdalkıran yönettiğimiz polikliniğin firma sahibidir, kendisi doktordur. Zekai Tepe diye birini tanımıyorum. Biz 6 firmadan oluşan bir aile firmasıyız. Güzellik merkezlerimiz vardır. Cihaz ve ürün satış firmamız var. Kozmetik satış firmamız var. İnşaat firmamız var, eğitim firmamız var. Orada sertifika vermekteyiz. Biz bir aile firmasıyız. 3 firmanın doğrudan yönetimi bendedir. Bu şirketler Dilan Polat A.Ş. Milda İnşaat Gayrimenkul A.Ş, D.Polat Estetik ve Sağlık Hizmetleri A.Ş'dir. diğer firmalarda babam, kardeşim ve Metin Yılmaz'ın eşi Nilgül Yılmaz'a aittir. Dipo Med. Medikal babamın firmasıdır, Rise And Shine firmasını vekaleten babam yönetmektedir. Özellikle benim yönetici olduğum 3 firmayı ben takip ediyorum. Diğer bir firmayı kardeşim Alper Kürşat, ikisini de babam Sezgin takip etmektedir" dedi.
"ALDIĞIMIZ FATURALARDA SIKINTILI OLANLAR OLABİLİR. GEÇMİŞTE DE ÇIKMIŞTI"
Engin Polat ifadesinin devamında, "Birbirimiz ile fikir alışverişinde bulunuruz. İhtiyacımız olduğunda da borç alışverişinde de buluruz. Bu borçları elden verdiğimizde olur. Bizim tüm tedarikçilerimiz Türkiye'dedir, bunlar bilindik firmalardır. Bunlar bize faturalarını keser. Biz ürünlerimizi alırız. Biz örgüt değiliz, bir aile şirketiyiz. Vergisel bir hata yanlışlık yapmış olabiliriz. Aldığımız faturalarda sıkıntılı olanlar çıkabilir. Geçmişte de çıkmıştı. Biz aldığımız her faturanın malzemesini teslim almışızdır. Kimseye sahte fatura vermedik. Tüm satışlarımız faturalıdır. Paraları topladığım bir şirket genel olarak yoktur. Bu paralar ile araç, gayrimenkul aldığım olmuştur. Bunları yatırım için yaptım. Bunları para aklamak için yapmadım. Ticari faaliyetten kazandığım paralar ile aldım. Kredi fizibilitemi yükseltmek için 2022 yılı Aralık ayında Milda Gayrimenkulü kurduktan sonra bütün mallarımı oraya taşıdım. Bunun sebebi inşaat projesine başlayacak olmamdı. Ruhsat çıkmak üzereydi fakat bu olaylar nedeniyle hesaplarıma bloke gelmesi nedeniyle bu işlem durdu. İhtiyaç olduğunda elden bankalara para yatırıp çekebiliyoruz.
İki firma arasında o anda ticaret olmadığı için nakit ihtiyacı olduğunda bu şekilde elden para alıp yatırıyoruz. Benim yasa dışı bahis ile bir ilgim yoktur. Ömrüm boyunca bahis bile oynamadım. Benim eski ikametgahım sistemde kayıtlıydı. Bu olaylar çıkınca tarafıma tebligat yapılmasında sıkıntı olmasın diye babamın adresine 10-15 gün önce adresimi taşımıştım. Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum. Vergisel bir hata var ise de bunun cezasını ödemeye hazırım. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" ifadelerini kullandı..
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