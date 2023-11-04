CHP kurultayı Türk siyaseti adına ne vaat ediyor? Son kulis bilgileri...

13 yıl öncesinden bugüne gelen, Kemal Bey'in seri seçim yenilgileri ile eriyip giden "Yeni CHP" iddiası ile "Değişim arayan CHP" arasında ne fark var ki? Mesele gelip genel başkanın isminde, tarzında ve ekibinde düğümlenip kalıyor!

CHP'deki en büyük kavga ise "sağa açılma politikasının!" sonuçlarından kaynaklanıyor. "Sağdan adam transfer etmemeliydik. Sağa kaymamalıydık. Sağ partilerle derin ittifaka girmemeliydik..." Konunun özü bundan ibaret.

Bir taraf kendisinin sol olduğunu zannederek kusuru sağ kanada yıkıyor. Öbür taraf, "Onlar olmasaydı bugünkü oy potansiyeli harekete geçirilmezdi" diye övünüp, yine bir seçim mağlubiyetini başarı gibi sunuyor.

Ve geriye... Siyasetten soğuyan, duygusal kopuş yaşayan, iktidar olma hayali kâbusa dönen bir kitlenin düş kırıklıkları kalıyor.

Buna rağmen, canhıraş çaba içinde olanlar mı? İçlerinde tenzih edeceklerimiz olsa da... Büyük kısmı, CHP'li belediyelerin etrafındaki rant çemberine tutunmaya uğraşıyor, o kadar!