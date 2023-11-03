Kılıçdaroğlu destekçilerinin astığı pankart sosyal medyayı salladı! Yazım yanlışı sonrası dalga konusu oldular...

KILIÇDAROĞLU DELEGELERİNE GÜVENİYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in desteklediği Özgür Çelik'in İstanbul İl Başkanlığı'nı kazanmasıyla havaya giren değişimciler kurultaydan zaferle çıkacaklarına inanırken Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Merkezciler delege kozuna güveniyor.

Kılıçdaroğlu kongreyi kazanacağından emin... Öyle ki pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırlayan Kılıçdaroğlu'nun DEVA'lı il başkanlarıyla yaptığı gizli görüşmede "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" dediği öğrenildi.