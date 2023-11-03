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Kılıçdaroğlu destekçilerinin astığı pankart sosyal medyayı salladı! Yazım yanlışı sonrası dalga konusu oldular...

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Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
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Kılıçdaroğlu destekçilerinin astığı pankart sosyal medyayı salladı! Yazım yanlışı sonrası dalga konusu oldular...

CHP'de yaşanan koltuk kavgası yarın yapılacak kurultayla birlikte bir süreliğine sona erecek. Genel merkezciler ile değişimciler birbirine girerken Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler kurultay salonuna astıkları pankartlarla değişimcilere göndermede bulunuyor. Ancak Ankara Arena Spor Salonu'nda asılan ve mesaj içeren bir pankart sosyal medyada dalga konusu olurken pankarttaki yazım yanlışı gündem oldu. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleşitirilen yerel seçim sonrası 'değişim' tartışmalarıyla koltuk kavgasına tutuşan CHP'de dananın kuyruğu yarın kopuyor.

BAY KEMAL'İN RAKİBİ TAVŞAN ADAY ÖZEL

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel, İlhan Cihaner, Örsan Öymen ve Ünal Karahasan yarın gerçekleştirilecek kurultayda kozlarını paylaşacak.

KILIÇDAROĞLU DELEGELERİNE GÜVENİYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in desteklediği Özgür Çelik'in İstanbul İl Başkanlığı'nı kazanmasıyla havaya giren değişimciler kurultaydan zaferle çıkacaklarına inanırken Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Merkezciler delege kozuna güveniyor.

Kılıçdaroğlu kongreyi kazanacağından emin... Öyle ki pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırlayan Kılıçdaroğlu'nun DEVA'lı il başkanlarıyla yaptığı gizli görüşmede "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" dediği öğrenildi.



İMAMOĞLU'NA 'DİVAN' TEKLİFİ

Daha sonrasında Ankara'da Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "Gel kurultayda divan başkanı ol Ekrem" teklifi sundu. Divan başkanlığı teklifini kabul eden İmamoğlu ise "tarafsız" kalmayacağını açıklayıp İstanbul delegelerinden Özgür Özel lehine imza topladı.

KURULTAY ÖNCESİ PANKARTLI MESAJLAR

Yaşanan gelişmelerin ışığında gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumartesi ve Pazar günü yapacağı 38. Olağan Kurultaya çevrildi.

DEĞİŞİMCİLERE PANKARTLI GÖNDERME

Kurultayın gerçekleşeceği Ankara Arena Spor Salonu'nda mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in başını çektiği değişimcileri hedef alan pankartlar astı.

Söz konusu pankartta, "Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız" ifadesi yer aldı.

HATALI PANKARTLA DALGA GEÇTİLER

Salonda yer alan en büyük pankartlardan birinde yer alan yazım yanlışı ise sosyal medyada dalga konusu oldu.

"YALNIZ" YERİNE "YANLIZ" YAZDILAR

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yer aldığı pankarta "Asla yanlız yürümeyeceksin" ifadeleri yazıldı. Yapılan hata sosyal medyada tepki çekerken kullanıcılar CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem üzerinden pankartı eleştirdi.

TÜRKÇEDEN 70 ALMA ZORUNLULUĞU GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınıf geçmede yeni düzenleme ilgili olarak yaptığı açıklamada "Belli derslerin ortalamanın üstünde olması gerekiyor. Temel eğitim yönetmeliğimizde Türkçeden 70 alma zorunluluğu getirdik." ifadelerini kullanmıştı.

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