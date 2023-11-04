Son dakika! 81 ilde sahte içki operasyonu: 215 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğin Önlenmesine Yönelik 81 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel" Operasyonunda 215 şüpheli şahıs gözaltına alındı" dedi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğin Önlenmesine Yönelik 81 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel" Operasyonunda 215 şüpheli şahıs gözaltına alındığını belirterek şu bilgileri verdi:
"Milletimizin can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan kaçak ve sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde 81 il Emniyet Müdürlüklerimizce "Çengel Operasyonu" gerçekleştirildi,
Bu operasyonlarda: 30.126 litre etil alkol,15.300 litre kaçak sahte alkollü içki, 3 bin 132 şişe kaçak sahte alkollü içki, bin 497 adet boş şişe, 2 bin 364 adet bandrol, 2 bin 658 adet alkol aroması, 2 bin 134 adet etiket ele geçirildi.
25 adet yasadışı 'Kaçak ve Sahte Alkollü İçki İmalathanesi' tespit edildi. Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede yaklaşık 43 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi.
Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında kaçakçılara ve sahtecilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."
ALKOLLÜ İÇKİ KAÇAKÇILIĞI VE SAHTECİLİĞİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK 8⃣1⃣ İLDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN "ÇENGEL" OPERASYONUNDA 2⃣1⃣6⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 4, 2023
Milletimizin can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına… pic.twitter.com/Q5UvjRYOwL
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