Yargıtay küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz için ceza istedi! Danıştay göreve iade kararı vermişti

2019-2020 yılları arasında '@HOHMUSTESARI' 'Sayın Müsteşar' rumuzunu kullanan Twitter kullanıcısının aralarında bakanların da bulunduğu devlet yetkililerine ve AK Partililere küfürler ediliyor olması ve hakaretlerde bulunulması üzerine başlatılan soruşturmada hesabın kullanıcısı Samsun Cumhuriyet savcısı Özcan Muhammed Gündüz çıkmış, Gündüz Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten ihraç edilmişti.