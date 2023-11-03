Yargıtay küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz için ceza istedi! Danıştay göreve iade kararı vermişti
Samsun’da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken Twitter’da açtığı sahte hesapla bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savurduğu ortaya çıkınca HSK tarafından meslekten ihraç edilen Özcan Muhammed Gündüz ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Hakarete uğrayan mağdur avukatları sanığın iftira suçundan da ceza almasını ve takdiri indirim maddesinden yararlanmamasını belirtilerek kararı Yargıtay'a götürdü. Yargıtay, Gündüz'ün "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan verilen cezanın onanmasını istedi.
2019-2020 yılları arasında '@HOHMUSTESARI' 'Sayın Müsteşar' rumuzunu kullanan Twitter kullanıcısının aralarında bakanların da bulunduğu devlet yetkililerine ve AK Partililere küfürler ediliyor olması ve hakaretlerde bulunulması üzerine başlatılan soruşturmada hesabın kullanıcısı Samsun Cumhuriyet savcısı Özcan Muhammed Gündüz çıkmış, Gündüz Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten ihraç edilmişti.
Eski Cumhuriyet Savcısı Gündüz, ihraç edilmesinin ardından Danıştay'a açtığı davadan görev iade kararı çıkmıştı.
Skandal karar sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçerek, kararın iptali için Danıştay'a başvurdu.
HSK'nın itirazı üzerine dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada Danıştay 5. Dairenin verdiği kararın kesin olmadığını, yargılama sürecinin devam ettiğini söyledi.
HAKARET DAVASI YARGITAY'A TAŞINDI
Gündüz'ün sahte hesaplarla yaptığı paylaşımlarla ilgili yürütülen ceza davası ise Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Mahkeme eski Cumhuriyet Savcısı Gündüz'e hakaret suçundan verdiği hapis cezasını 8 bin 840 lira adli para cezasına dönüştürmüştü. Hakarete uğrayan mağdurların avukatları tarafından karar Samsun Bölge Adliye Mahkemesine taşındı.
İstinaf mahkemesi, Cumhuriyet savcısı Gündüz'ün "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan cezalandırılmasını belirterek cezasını artırdı. Mahkeme, Gündüz hakkında verilen cezanın adli para karşılığının 9 bin 700 lira olduğunu kaydetti.
"CEZA ÜST SINIRDAN HAPİS CEZASI OLARAK BELİRLENSİN"
Mağdur avukatları, sanık eski Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün verilen cezanın en üst sınırdan hapis cezası olarak belirlenmesi gerektiğini, hakaret suçu yanında ayrıca iftira suçunun da oluştuğunu, sanık hakkında takdiri indirim maddesinin de uygulanmaması gerektiğini belirterek kararı Yargıtay'a taşıdı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu talepleri reddederek sanık Gündüz'ün "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan aldığı cezanın onanmasını isteyerek dosyayı Yargıtay 4. Ceza Mahkemesine gönderdi.
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