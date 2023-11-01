Danıştay’dan küfürbaz savcıya koruma kalkanı! Hukuk mücadelesi henüz bitmedi! Yeniden harekete geçildi

2018 YILINDA AVUKATLIKTAN SAVCILIĞA GEÇTİ

2006 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Gündüz'ün, bir kamu kurumunda avukatken, 2018 yılı HSK kararnamesi ile Samsun'da Cumhuriyet savcısı olarak atandığı öğrenildi. Gündüz'le ilgili soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetkisizlik kararıyla 30 Aralık 2020'de Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi tarafından Cumhuriyet Savcısı Gündüz yaptığı paylaşımların; mesleğin şeref, onur ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte olduğu belirtilerek ihraç edildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "İftira" suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle dava açılan Gündüz, "hakaret" suçundan ceza aldı.