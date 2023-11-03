Zehir tacirlerine 'Narkogüç' operasyonu: 176 kişi yakalandı
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Zehir tacirlerine yönelik 44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 176 şüpheli şahıs yakalandı. Muhtelif içerikte 1 ton100 kg uyuşturucu ele geçirildi.” dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 176 şüphelinin yakalandığını, 1,1 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu tacirleri, terör örgütleri, göçmen kaçakçıları ve organize suç örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da arasında olduğu 44 ilde operasyon düzenlendiğini belirten Yerlikaya, operasyona 387 ekip, 985 polis, 2 hava aracı ve 27 narkotik dedektör köpeğin katıldığı bilgisini paylaştı.
Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 846 kg metamfetamin, 223 kg skunk, 11 kg kokain, 15 kg esrar, 5 kg bonzai, yarım kg eroin, 35 bin uyuşturucu hap, 14 tabanca, 4 tüfek ve çok miktarda para ele geçirilmiştir. Bu operasyonlarda İstanbul'da yakalanan metamfetamin miktarı 809 kilogramdır. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tek tek tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz."
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