Danıştay’ın 'küfürbaz savcı' Özcan Muhammed Gündüz hakkındaki skandal kararına tepkiler çığ gibi!
Samsun’da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken Twitter’da açtığı sahte hesapla bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savurduğu ortaya çıkınca HSK tarafından meslekten ihraç edilen Özcan Muhammed Gündüz ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Gündüz’ün Danıştay tarafından göreve iade edilmesi kararına hukukçulardan ve vatandaşlardan tepki geldi.
2019-2020 yılları arasında '@HOHMUSTESARI' 'Sayın Müsteşar' rumuzunu kullanan Twitter kullanıcısının aralarında bakanların da bulunduğu devlet yetkililerine ve AK Partililere küfürler ediliyor olması ve hakaretlerde bulunulması üzerine başlatılan soruşturmada hesabın kullanıcısı Samsun Cumhuriyet savcısı Özcan Muhammed Gündüz çıkmış, Gündüz Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten ihraç edilmişti.
2006 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Gündüz'ün, bir kamu kurumunda avukatken, 2018 yılı HSK kararnamesi ile Samsun'da Cumhuriyet savcısı olarak atandığı belirlenirken, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ise "Hakaret" suçundan ceza almıştı.
DANIŞTAY GÖREVE İADESİNE KARAR VERDİ
Eski Cumhuriyet Savcısı Gündüz, ihraç edilmesinin ardından Danıştay'a açtığı davadan ise görevine iade kararı çıktı. SABAH'ın gündeme taşıdığı skandal karar sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçerek, kararın iptali için Danıştay'a başvurdu.
HSK'nın itirazı üzerine son kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu önümüzdeki günlerde vermesi beklenirken, Danıştay 5. Dairenin kararı kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.
"GÖREVDE KALMASI HUKUKU ZEDELER"
Kararı değerlendiren hukukçulardan Avukat Mücahit Birinci, bir Cumhuriyet Savcısının sahte isimle açtığı hesaptan AK Parti Genel Başkan Yardımcılarına, parti yöneticilerine ve partililere, trollük yaparak, iler tutar tarafı olmayan, galiz ifadelerle hakaret ettiğini, üstelik bütün eleştiri sınırlarını aşarak paylaşımlar yaptığını belirtti.
Danıştay 5. Dairesinin kararının hüküm kısmında da belirtildiği gibi, bu husus sabit olduğunu vurgulayan Birinci "Bu paylaşımların, savcının X hesabında açmış olduğu sahte profil ile yapıldığı hususu tartışmalı değildir. Buna rağmen Danıştay'ın, kendisini HSK yerine koyarak, yorumla vermiş olduğu karar isabetsizdir. Danıştay 5. dairesi her nasılsa, HSK'nın meslekten men kararını çok ağır bulmuş, başka cezaların verilebileceği yorumunu yaparak, idari kararın iptaline karar vermiştir. Bir savcının bu haliyle, abuk subuk siyasi yorumları sahte profil açarak yapmasının karşılığı, mesleğine devam etme olmamalıdır. Zira örneğin, savcının X paylaşımında geçen siyasilerden birinin bir fiili, bir şekilde bu savcının önüne gelse ve soruşturma konusu olsa, bu savcı ne kadar devletin savcısı vasfını taşıyıp, objektif bir soruşturma yürütebilecektir hususu ciddi bir soru işaretidir. Savcılık ciddi bir makamdır, meslekle bağdaşmayan, boğazına kadar siyasete bulanmış bir savcının görevde, üstelik bir Danıştay kararı ile kalması, hukuka güveni de zedeler" dedi.
EMSAL TEŞKİL EDECEK Mİ?
Cumhuriyet Savcısı hakkında Danıştay'ın verdiği kararın emsal olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Avukat Mücahit Birinci "Başta HSK'nın vermiş olduğu idari karar isabetliyken, Danıştay 5. dairesinin kararı açık bir şekilde hukuka ve meri mevzuata aykırıdır. Verilen karar aynı zamanda yargı mensuplarının sahte hesap açarak hakarette bulunmasının da önünü açmıştır. Danıştay 5. Dairesinin bu kararı maalesef bu yolu açmış gözüküyor. Bu savcının tarzının, 17-25 Aralık günü adliye bahçesinde bildiri okuyan sözde savcıdan farkının olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.
VATANDAŞLAR DA TEPKİLİ
Sosyal medyada birçok kullanıcı da SABAH'ın haberini alıntılayarak Danıştay'ın kararına tepki gösterdi.
Sosyal medya platformu X kullanıcısı İsa Al; "Bu karar tam bir rezalet. Emsal teşkil ederse vay devletin haline" derken başka bir kullanıcı da "habere göre, herkes trolluk yapıp hâkim ve savcılara da ağzına geleni sayabilir mi? Yani o zaman sonuç nereye varır? Nasıl bir karar bu" yorumu yaptı.
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