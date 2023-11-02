Danıştay’ın ’küfürbaz savcı’ Özcan Muhammed Gündüz hakkındaki skandal kararına tepkiler çığ gibi!





Danıştay 5. Dairesinin kararının hüküm kısmında da belirtildiği gibi, bu husus sabit olduğunu vurgulayan Birinci "Bu paylaşımların, savcının X hesabında açmış olduğu sahte profil ile yapıldığı hususu tartışmalı değildir. Buna rağmen Danıştay'ın, kendisini HSK yerine koyarak, yorumla vermiş olduğu karar isabetsizdir. Danıştay 5. dairesi her nasılsa, HSK'nın meslekten men kararını çok ağır bulmuş, başka cezaların verilebileceği yorumunu yaparak, idari kararın iptaline karar vermiştir. Bir savcının bu haliyle, abuk subuk siyasi yorumları sahte profil açarak yapmasının karşılığı, mesleğine devam etme olmamalıdır. Zira örneğin, savcının X paylaşımında geçen siyasilerden birinin bir fiili, bir şekilde bu savcının önüne gelse ve soruşturma konusu olsa, bu savcı ne kadar devletin savcısı vasfını taşıyıp, objektif bir soruşturma yürütebilecektir hususu ciddi bir soru işaretidir. Savcılık ciddi bir makamdır, meslekle bağdaşmayan, boğazına kadar siyasete bulanmış bir savcının görevde, üstelik bir Danıştay kararı ile kalması, hukuka güveni de zedeler" dedi.