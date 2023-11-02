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Rekabet Kurulu Başkanlığına atamalar hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı

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Giriş Tarihi: 02.11.2023 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
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Rekabet Kurulu Başkanlığına atamalar hakkındaki karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Rekabet Kurulu Başkan ve üyeliklerine yapılan atamalara ilişkin karara göre; Birol Küle, Rekabet Kurulu Başkanlığı'na, Berat Uzun da Rekabet Kurulu Üyeliği'ne atandı.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Rekabet Kurulu Başkan ve üyeliklerine yapılan atamalara ilişkin karara göre; Birol Küle, Rekabet Kurulu Başkanlığı'na, Berat Uzun da Rekabet Kurulu Üyeliği'ne atandı.

Buna göre, Birol Küle, Rekabet Kurulu Başkanlığı'na, Berat Uzun da Rekabet Kurulu Üyeliği'ne atandı.

Atamalar 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22'nci ve 23'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

BİROL KÜLE KİMDİR

1964 Ankara doğumlu olan Birol Küle, Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümü mezunu olup, Bilgi Üniversitesi'nden Bankacılık ve Finans yüksek lisans derecesini bitirdi. Meslek hayatına başladığı 1992 yılından 2010 yılına kadar farklı katılım bankalarında çalıştıktan sonra, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda Tahsilat Dairesi Başkanı olarak görev aldı. Söz konusu görevini takiben 2012 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Üyesi olarak atanmış ve SPK'da Başkan Vekilliği ile Yatırımcı Tazmin Merkezi üyeliği yaptı. Evli ve 3 çocuğu olan Birol Küle iyi derecede İngilizce bilmekte.

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