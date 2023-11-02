Rekabet Kurulu Başkanlığına atamalar hakkındaki karar Resmi Gazete’de yayımlandı

BİROL KÜLE KİMDİR

1964 Ankara doğumlu olan Birol Küle, Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümü mezunu olup, Bilgi Üniversitesi'nden Bankacılık ve Finans yüksek lisans derecesini bitirdi. Meslek hayatına başladığı 1992 yılından 2010 yılına kadar farklı katılım bankalarında çalıştıktan sonra, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda Tahsilat Dairesi Başkanı olarak görev aldı. Söz konusu görevini takiben 2012 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Üyesi olarak atanmış ve SPK'da Başkan Vekilliği ile Yatırımcı Tazmin Merkezi üyeliği yaptı. Evli ve 3 çocuğu olan Birol Küle iyi derecede İngilizce bilmekte.