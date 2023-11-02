CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevre katliamına bakanlık el koydu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çöplüğe giderek yerinde tespit yaptı. Yapılan araştırma sonucunda Büyükşehir'in Milli Emlak'a ait araziye tahsis işlemi gerçekleşmeden kaçak olarak çöp döktüğü tespit edildi. Hakkında idari işlem başlatılan Büyükşehir, yaşanan şok gelişme sonrası daha önce döktüğü çöplerin üzerini toprakla kapatıp evlerin dibine çöp döküm işlemini durdurmak zorunda kaldı.