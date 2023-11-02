CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevre katliamına bakanlık el koydu
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, mahkemenin durdurma kararına rağmen, Milli Emlak’a ait alana çöp döken İzmir Büyükşehir Belediyesi hakkında idari işlem başlattı. Döktüğü çöplerin üzerini kapatan belediye döküm işlemini durdurmak zorunda kaldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalındaki hukuksuzluk ortaya çıktı. İzmir 4. İdare Mahkemesinin Harmandalı Çöplüğüne çöp dökümüne olanak tanıyan işlemi iptal etmesine rağmen büyükşehir, mahkeme kararını yok sayıp çöp döküm işlemine devam etti. Son olarak bölgedeki heyelanın topuk noktası olarak bilinen eski deve güreşi alanının üst kısmına, yerleşim yerlerinin dibine çöp dökmeye başladı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çöplüğe giderek yerinde tespit yaptı. Yapılan araştırma sonucunda Büyükşehir'in Milli Emlak'a ait araziye tahsis işlemi gerçekleşmeden kaçak olarak çöp döktüğü tespit edildi. Hakkında idari işlem başlatılan Büyükşehir, yaşanan şok gelişme sonrası daha önce döktüğü çöplerin üzerini toprakla kapatıp evlerin dibine çöp döküm işlemini durdurmak zorunda kaldı.
1992 YILINDA DEVREYE ALINDI
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1992 yılında hizmete açtığı Harmandalı Çöplüğünden sızan çöp suları, bölgede heyelana neden oldu. Büyükşehir Belediyesinin yaşananlara seyirci kalması sonucu heyelanın etkisi giderek büyüdü. Heyelan bölgesinde incelemelerde bulunan bilim insanları hazırladıkları raporlarda bölgeye çöp dökümünün derhal durdurulması yönünde görüş belirtse de büyükşehir aldırış etmedi.
MAHKEME İPTAL ETTİ
Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, Harmandalında yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan uygulamayı yargıya taşıdı. İzmir 4. İdare Mahkemesi, geçtiğimiz haziran ayında Büyükşehir'in Harmandalına çöp dökümüne olanak tanıyan işlemini iptal etti.
YARGI KARARLARINI HİÇE SAYDI
Mahkeme kararını yok sayan Büyükşehir, yasal süresi içinde yargı kararını uygulamayıp çöp dökümüne devam etti. Büyükşehir'in son olarak bölgedeki heyelanın topuk noktası olarak bilinen eski deve güreşi alanının hemen üst kısmına çöp dökmesi bardağı taşıran son damla oldu.
KAÇAK DÖKMÜŞ
Yapılan incelemede Büyükşehir'in, mülkiyeti Milli Emlak'a ait alana, yaptığı tahsis başvurusunun sonucunu beklemeden, kaçak olarak çöp döktüğünü tespit etti. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi hakkında idari işlem başlatıldı. Yaşanan şok gelişme sonrası büyükşehir, eski deve güreşi alanının üst kısmına döktüğü çöplerin üzerini toprakla kapatıp çöp döküm işlemini durdurmak zorunda kaldı.
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