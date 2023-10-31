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MHP lideri Devlet Bahçeli'den "Tatlı Sert" programı ve Müge Anlı'ya övgü: 'Sanat Okulu Projesi' değerli bir girişimdir

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Giriş Tarihi: 31.10.2023 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
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MHP lideri Devlet Bahçeli’den Tatlı Sert programı ve Müge Anlı’ya övgü: ’Sanat Okulu Projesi’ değerli bir girişimdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den atv ve Müge Anlı'ya destek açıklaması geldi. Bahçeli, "Roman kardeşlerimizin eğitim görecekleri, sanat kabiliyetlerini geliştirecekleri “Müge Anlı ve Dostları Sanat Okulu Projesi”ni gönülden destekliyorum. Bu vesileyle açılan yardım kampanyasına hem camiamızın hem de vatandaşlarımızın Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümünde 100’er lira katkı vermelerini içtenlikle temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya hesabı "X" üzerinden açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Tatlı Sert" programı ve Müge Anlı'dan övgü dolu sözlerle bahsederek "Müge Anlı ve Dostları Sanat Okulu Projesi"ne büyük bir destek verdi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Roman kardeşlerimizin eğitim görecekleri, sanat kabiliyetlerini geliştirecekleri "Müge Anlı ve Dostları Sanat Okulu Projesi"ni gönülden destekliyorum. Bu vesileyle açılan yardım kampanyasına hem camiamızın hem de vatandaşlarımızın Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümünde 100'er lira katkı vermelerini içtenlikle temenni ediyorum.

"İNSAN İNSANA YAR VE YUVA OLMALIDIR"

Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygusunun canlı olması milli varlığımızın iftihar edilecek hasletlerinden birisidir. Türk kültür ve medeniyetinin ağırlık merkezi insandır. Nitekim inancımıza göre insan yaratılmışların en şereflisidir. Bizim anlayışımıza göre insan insana yar ve yuva olmalıdır.

"BİZİM NAZARIMIZDA DEĞERLİ BİR GİRİŞİM"

ATV'de dikkat çeken programlara imza atan Sayın Müge Anlı; aynı zamanda sosyal yaraların sarılmasına, haksızlığa uğrayanların sesi olmaya takdir edilecek ölçülerde devam etmekte, destek vermektedir. Sayın Anlı'nın başlatmış olduğu "Aşevleri Projesi"nin yanı sıra Roman kardeşlerimizi kapsayan "Sanat Okulu Projesi" bizim nazarımızda değerli bir girişimdir.

"MÜGE ANLI'YI KUTLUYORUM"

Roman kardeşlerimizin yanındayız, onların lehine olacak şekilde elimizden ne geliyorsa yapmaya kararlıyız. Bu düşüncelerle Sayın Müge Anlı'yı kutluyor, başarılı ve duyarlı çalışmalarının devamını diliyorum."

MÜGE ANLI'YA BAŞKAN ERDOĞAN ÖDÜL VERMİŞTİ

2019 yılında Müge Anlı, "Yılın En İyi Reality Haber Programı" ödülüne layık görülmüştü.

Anlı ödülünü 2019 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.



Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen 2018 yılı Medya Oscarları Ödül Töreni'nde 'Yılın En İyi Reality Haber Programı' ödülüne layık görülmüştü.

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