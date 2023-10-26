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Haberler Galeri Müge Anlı Nazmiye Tutaner kimdir, kaç yaşında, instagram var mı? Müge Anlı Nevrigül (Şirin) olayının detayları!

Müge Anlı Nazmiye Tutaner kimdir, kaç yaşında, instagram var mı? Müge Anlı Nevrigül (Şirin) olayının detayları!

"Müge Anlı Nazmiye kimdir?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Müge Anlı programında son günlerde gündemi meşgul eden Nevrigül Alan cinayeti, derinleşen soru işaretleri ve gelişmelerle birlikte yeni bir boyut kazanıyor. Bu acı olayın odak noktasında ise Nevrigül Alan'ın kardeşi Nazmiye bulunuyor. İşte, Nazmiye Tutaner hakkında merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 26.10.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 12:28
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Müge Anlı Nazmiye Tutaner kimdir, instagram hesabı ne? Müge Anlı Nevrigül Şirin olayının detayları!

"Müge Anlı Nevrigül olayı nedir?", "Müge Anlı Nazmiye Tutaner kimdir?" gibi sorular arama motorlarında hız kazandı. Nevşehir'de yaşanan gizemli bir cinayet olayı ile ilgili olarak devam eden Müge Anlı Programı, izleyicilere şaşırtıcı bir gelişme daha sunuyor. Cinayetin mağduru Nevrigül Alan'ın kardeşi Nazmiye Alan'ın canlı yayın sırasında güvenlik görevlisi Yılmaz'a gönderdiği Instagram mesajları ortaya çıktı. İşte olayın ayrıntıları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı Nazmiye Tutaner kimdir, instagram hesabı ne? Müge Anlı Nevrigül Şirin olayının detayları!

GÜVENLİK GÖREVLİSİNE ATTIĞI MESAJLAR ŞOKE ETTİ!

Ablası Nevrigül Alan'ın şüpheli ölümüyle Müge Anlı'ya katılan Nazmiye, Türkiye'nin konuştuğu bir isim haline geldi. Eniştesi ve ablasının yasak aşk yaşadığı sevgilisiyle gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Nazmiye yaptıklarıyla herkesi bir kez daha şaşırttı.

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Müge Anlı Nazmiye Tutaner kimdir, instagram hesabı ne? Müge Anlı Nevrigül Şirin olayının detayları!

PROGRAMIN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE MESAJ ATTI

Nazmiye'nin gündem olan açıklamaları sonrası programın güvenlik görevlilerinden olan Yılmaz'a Instagram'dan mesaj attığını ortaya çıktı.

Bunu öğrenen Müge Anlı adeta şoka girdi.

"Sen bu çocuğu nasıl buldun?" diyen Müge Anlı Nazmiye'nin "Sen niye ikide bir hep benim önüme geçiyorsun? Cevap ver de sana önemli bir şey söyleyeceğim" diye mesaj attığını açıkladı.

"Azıp kudurmuşsunuz"

"Azıp kudurmuşsunuz. Kusura bakma." diyen Müge Anlı açıklamasında şunları söyledi:

"Elin adamına nasıl mesaj atarsın. Nerden buldun adını soyadını Instagram'ını. Yapamazsınız ya. Siz kadınsınız. Kadın dediğin bir durur. Erkek gelir. Saldırılmaz."

Müge Anlı daha sonra güvenlik Yılmaz'ın "Sizin can güvenliğinizi sağlamak için hangi pozisyon gerekirse öyle davranıyoruz" şeklinde bir cevap yazdığını dile getirdi.

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Müge Anlı Nazmiye Tutaner kimdir, instagram hesabı ne? Müge Anlı Nevrigül Şirin olayının detayları!

NAZMİYE TUTANER KİMDİR?

Müge Anlı programına ablasını bulmak için katılan Nazmiye, davranışları ve iddialarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Programda söyledikleriye çok konuşulan Nazmiye hakkında kimdir sorusu yanıt arıyor.

16 yaşında olan Nazmiye'nin 14 yaşındayken ailesi tarafından daha önce istemediği biriyle nişanlandığı programda konuşulan olaylar sonrası ortaya çıktı. Genç kız ailesinin başlık parası karşılığında sevmediği ve istemediği biriyle nişanlandırdıklarını söyledi.

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Müge Anlı Nazmiye Tutaner kimdir, instagram hesabı ne? Müge Anlı Nevrigül Şirin olayının detayları!

NAZMİYE TUTANER SOSYAL MEDYA HESAPLARI VAR MI?

Nazmiye Tutaner, programdaki olaylarla sık sık adı anılan bir isim haline geldi. Ancak, izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları, Nazmiye Tutaner'in özel hayatı ve sosyal medya hesapları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor.

Sosyal medya hesabı hakkında merak edilenler hala netlik kazanmış değil.