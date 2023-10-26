Müge Anlı Nazmiye Tutaner kimdir, kaç yaşında, instagram var mı? Müge Anlı Nevrigül (Şirin) olayının detayları!

PROGRAMIN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE MESAJ ATTI

Nazmiye'nin gündem olan açıklamaları sonrası programın güvenlik görevlilerinden olan Yılmaz'a Instagram'dan mesaj attığını ortaya çıktı.

Bunu öğrenen Müge Anlı adeta şoka girdi.

"Sen bu çocuğu nasıl buldun?" diyen Müge Anlı Nazmiye'nin "Sen niye ikide bir hep benim önüme geçiyorsun? Cevap ver de sana önemli bir şey söyleyeceğim" diye mesaj attığını açıkladı.

"Azıp kudurmuşsunuz"

"Azıp kudurmuşsunuz. Kusura bakma." diyen Müge Anlı açıklamasında şunları söyledi:

"Elin adamına nasıl mesaj atarsın. Nerden buldun adını soyadını Instagram'ını. Yapamazsınız ya. Siz kadınsınız. Kadın dediğin bir durur. Erkek gelir. Saldırılmaz."

Müge Anlı daha sonra güvenlik Yılmaz'ın "Sizin can güvenliğinizi sağlamak için hangi pozisyon gerekirse öyle davranıyoruz" şeklinde bir cevap yazdığını dile getirdi.