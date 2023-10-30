Müge Anlı Bedriye Kılıç cinayetinin detaylarını anlattı! Acılı annenin feryatları ağlattı

OTOBÜSTE GÖZALTINA ALINDI

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli kayıp olayı ile ilgili çalışmalarına aralıksız olarak devam etti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda otobüsle Akşehir'e dönen Tayfur Kılıç, ilçe girişinde otobüste gözaltına alınarak Emniyet'e getirildi.