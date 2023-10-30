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Haberler Galeri Müge Anlı Bedriye Kılıç cinayetinin detaylarını anlattı! Acılı annenin feryatları ağlattı

Müge Anlı Bedriye Kılıç cinayetinin detaylarını anlattı! Acılı annenin feryatları ağlattı

Konya Akşehir'de yaşayan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç, 6 Temmuz tarihinde eşinin yanında ortadan kaybolmuştu. Yaşadığına dair hiçbir iz bulamayan ailesi, yıllarca şiddet gördüğü eşi Tayfur Kılıç'ın öldürdüğünü düşünüyordu. Bedriye Kılıç'ın kaybının 115. gününde Tayfur Kılıç'tan cinayet itirafı geldi. Müge Anlı canlı yayında tüm detayları anlatırken acılı ailenin feryatları yürek yaktı.

Giriş Tarihi: 30.10.2023 13:24 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 13:35
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Müge Anlı Bedriye Kılıç cinayetinin detaylarını anlattı! Acılı annenin feryatları ağlattı

3 çocuk annesi 35 yaşındaki Bedriye Kılıç, yaklaşık 4 ay önce eşinin yanında ortadan kaybolmuştu. Kızlarının bulunması için soluğu Müge Anlı'da alan ailesi, Bedriye'nin yıllardır şiddet gördüğü eşi Tayfur Kılıç'ın öldürmüş olabileceğini belirmişti. Tayfur Kılıç programdaki çelişkili açıklamaları nedeniyle şüphelerin odağı haline geldi.

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Müge Anlı Bedriye Kılıç cinayetinin detaylarını anlattı! Acılı annenin feryatları ağlattı

OTOBÜSTE GÖZALTINA ALINDI

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli kayıp olayı ile ilgili çalışmalarına aralıksız olarak devam etti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda otobüsle Akşehir'e dönen Tayfur Kılıç, ilçe girişinde otobüste gözaltına alınarak Emniyet'e getirildi.

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Müge Anlı Bedriye Kılıç cinayetinin detaylarını anlattı! Acılı annenin feryatları ağlattı

Kılıç'ın annesi A.K. ve babası A.K'de şüphe üzerine gözaltına aldı. Şüpheli koca Tayfur Kılıç, sorgusunda korkunç cinayeti itiraf etti. Katil zanlısının eşini boğarak öldürdükten sonra cesedi uçurumdan attığı öğrenildi.

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Müge Anlı Bedriye Kılıç cinayetinin detaylarını anlattı! Acılı annenin feryatları ağlattı

DAKİKALARCA BOĞMUŞ

Kılıç, eşini 5-6 dakika boyunca boğduğunu daha sonra nefesinin kesildiği söyledi. Tayfur Kılıç, cinayetin ardından ise eşinin cep telefonunu tuvalete attığını ifade etti.

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Müge Anlı Bedriye Kılıç cinayetinin detaylarını anlattı! Acılı annenin feryatları ağlattı

MÜGE ANLI TEPKİ GÖSTERDİ: SEN NAMUSLU MUSUN?

Müge Anlı programın bugünkü bölümünde korkunç cinayetin detaylarını anlattı. Sağlık kontrolünden geçirilen Tayfur Kılıç'ın pişmanım, cinayeti namus için işledim sözlerine tepki gösteren Anlı, "Sen çok mu namuslusun? Eşinin parasıyla pavyona gittin" dedi.