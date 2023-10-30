30 Ekim 2023, Pazartesi
Müge Anlı Bedriye Kılıç cinayetinin detaylarını anlattı! Acılı annenin feryatları ağlattı
Konya Akşehir'de yaşayan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç, 6 Temmuz tarihinde eşinin yanında ortadan kaybolmuştu. Yaşadığına dair hiçbir iz bulamayan ailesi, yıllarca şiddet gördüğü eşi Tayfur Kılıç'ın öldürdüğünü düşünüyordu. Bedriye Kılıç'ın kaybının 115. gününde Tayfur Kılıç'tan cinayet itirafı geldi. Müge Anlı canlı yayında tüm detayları anlatırken acılı ailenin feryatları yürek yaktı.
Giriş Tarihi: 30.10.2023 13:24 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 13:35
- 1
- 22
- 2
- 22
- 3
- 22
- 4
- 22
- 5
- 22