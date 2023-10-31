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Haberler Gündem Haberleri ZAMLI KYK bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak? Ödeme takvimi netleşti; TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar... GSB KYK burs/kredi 2024 sonuç sorgulama ekranı!

ZAMLI KYK bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak? Ödeme takvimi netleşti; TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar... GSB KYK burs/kredi 2024 sonuç sorgulama ekranı!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.10.2023 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
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ZAMLI KYK bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak? Ödeme takvimi netleşti; TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar... GSB KYK burs/kredi 2024 sonuç sorgulama ekranı!

2023-2024 dönemi KYK burs ve kredi başvuruları büyük bir ilgiyle gerçekleşti. Öğrenciler, eğitim masraflarını karşılamak ve daha iyi bir eğitim alabilmek için KYK burs ve kredilerine başvuruda bulundular. Başvuruların sona ermesiyle birlikte, Başkan Erdoğan müjledi haberi öğrencilere duyurdu. 2024 zamlı KYK ödemeleri netleşirken başvuruların ne zaman sonuçlanacağı ise merak konusu. Peki zamlı KYK bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak?

2023-2024 dönemi KYK burs ve kredi başvuruları büyük bir ilgiyle gerçekleşti. Öğrenciler, eğitim masraflarını karşılamak ve daha iyi bir eğitim alabilmek için KYK burs ve kredilerine başvuruda bulundular. Başvuruların sona ermesiyle birlikte, Başkan Erdoğan müjledi haberi öğrencilere duyurdu. 2024 zamlı KYK ödemeleri netleşirken başvuruların ne zaman sonuçlanacağı ise merak konusu. Peki zamlı KYK bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi sonuçları için değerlendirme aşamasının tamamlanması bekleniyor. Değerlendirme aşamasından sonra KYK burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman habere eklenecek.

ZAMLI KYK BURS/KREDİ NE KADAR OLDU?

📌2024'te Lisans öğrencileri için 1.250 liradan 2 bin liraya…

📌Yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya…

📌Doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıktı.

KYK ZAMLI BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK ZAMLI PARALAR NE ZAMAN YATACAK?

KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:

Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü.

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