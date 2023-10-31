ZAMLI KYK bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak? Ödeme takvimi netleşti; TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar... GSB KYK burs/kredi 2024 sonuç sorgulama ekranı!

2023-2024 dönemi KYK burs ve kredi başvuruları büyük bir ilgiyle gerçekleşti. Öğrenciler, eğitim masraflarını karşılamak ve daha iyi bir eğitim alabilmek için KYK burs ve kredilerine başvuruda bulundular. Başvuruların sona ermesiyle birlikte, Başkan Erdoğan müjledi haberi öğrencilere duyurdu. 2024 zamlı KYK ödemeleri netleşirken başvuruların ne zaman sonuçlanacağı ise merak konusu. Peki zamlı KYK bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi sonuçları için değerlendirme aşamasının tamamlanması bekleniyor. Değerlendirme aşamasından sonra KYK burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman habere eklenecek.