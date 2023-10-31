ZAMLI KYK bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak? Ödeme takvimi netleşti; TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar... GSB KYK burs/kredi 2024 sonuç sorgulama ekranı!
2023-2024 dönemi KYK burs ve kredi başvuruları büyük bir ilgiyle gerçekleşti. Öğrenciler, eğitim masraflarını karşılamak ve daha iyi bir eğitim alabilmek için KYK burs ve kredilerine başvuruda bulundular. Başvuruların sona ermesiyle birlikte, Başkan Erdoğan müjledi haberi öğrencilere duyurdu. 2024 zamlı KYK ödemeleri netleşirken başvuruların ne zaman sonuçlanacağı ise merak konusu. Peki zamlı KYK bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak?
2023-2024 dönemi KYK burs ve kredi başvuruları büyük bir ilgiyle gerçekleşti. Öğrenciler, eğitim masraflarını karşılamak ve daha iyi bir eğitim alabilmek için KYK burs ve kredilerine başvuruda bulundular. Başvuruların sona ermesiyle birlikte, Başkan Erdoğan müjledi haberi öğrencilere duyurdu. 2024 zamlı KYK ödemeleri netleşirken başvuruların ne zaman sonuçlanacağı ise merak konusu. Peki zamlı KYK bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak?
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs ve kredi sonuçları için değerlendirme aşamasının tamamlanması bekleniyor. Değerlendirme aşamasından sonra KYK burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman habere eklenecek.
ZAMLI KYK BURS/KREDİ NE KADAR OLDU?
📌2024'te Lisans öğrencileri için 1.250 liradan 2 bin liraya…
📌Yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya…
📌Doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıktı.
KYK ZAMLI BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.
KYK ZAMLI PARALAR NE ZAMAN YATACAK?
KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:
Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ZAMLI KYK bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak? Ödeme takvimi netleşti; TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar... GSB KYK burs/kredi 2024 sonuç sorgulama ekranı!
- KYK 2024 zamlı burs/kredi ödemesi ne kadar, kaç TL?
- 6.5 milyon memura %52'lik enflasyon zam tablosu! Yeni maaşlar: Öğretmen, polis, hemşire, avukat...
- Emekliye 2024'te %68 enflasyon zam tablosu ayyuka çıktı! Beklenti Anketi oranları netleştirdi: 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alana 10.706, 11.692, 15.213...
- Sergen Yalçın olmadı o isim geliyor! Süper Lig devi hücuma geçiyor
- Prim ve yaş indiriminde 5 yıllık erken emeklilik tüneli açıldı; 2000-2008 sonrası yaşınız değişiyor! Bağ-kur, SSK 31 Ekim saat 19.00'da...
- Gelinim Mutfakta 31 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Çeyrek altını kazanan...
- ÇAYKUR çay paraları hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? Ekim 2023 çay destekleme ödemeleri başladı!
- TUREKS HALKA ARZ TARİHİ 2023! Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
- GENÇ KART NASIL ALINIR? 2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Kart başvuruları başladı mı?
- Kasım ayında şans onlardan yana! O tarihte doğanlar yaşadı! Bir anda zengin olacak 3 burç...
- Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? 31 Ekim 2023 Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine gündemi...