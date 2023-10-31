29 Ekim'e damga vuran olay! Heleva Başkan Erdoğan'a ne dedi? Gizemi çözüldü
29 Ekim resepsiyonunda tebrikleri kabul eden Başkan Erdoğan ile İsrail'in Gazze'deki katliamlarını kınayan Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın görüntüleri gündem olmuştu. Haleva’nın ellerini Başkan Erdoğan’ın omzuna koyup bir şeyler söylemesinin sırrı çözüldü. Haleva’nın Erdoğan’a dua ettiği ortaya çıktı. Haleva’nın yakını araştırmacı iş insanı Doğan Kasadolu, “Haleva hem Cumhurbaşkanımıza hem onun dünyadaki barış çabalarına samimi olarak dua etti” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda tebrikleri kabul ederken Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın hareketleri çok konuşulmuştu. Haleva'nın hareketlerinin sırrı çözüldü. Haleva'nın Başkan Erdoğan'a dua ettiği ifade edildi.
"BARIŞ ÇABALARININ SONUÇ VERMESİ İÇİN DUA ETTİ"
İsak Haleva'nın yakını Yahudi iş insanı araştırmacı Doğan Kasadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederken Haleva'nın hareketlerinin nedenini açıkladı. Kasadolu, "Haleva'nın ellerini Başkan Erdoğan'ın omuzlarına koyması bir dua şeklidir. Yahudi inancında eller, dua edilen kişinin başına konur ve kendisine dua edilir.
Cumhurbaşkanımızın maşallah boyu uzun olduğundan Haleva ellerini Erdoğan'ın omzuna koyarak kendisine dua etmiş ve ortaya samimi bir görüntü çıkmıştır. Haleva, Başkan Erodoğan'ın dünyadaki barış çabalarının bir an önce sonuç vermesini, kan ve gözyaşının bir an önce bitmesini temenni ederek hem kendisini hem de Türkiye için de dua etmiştir" dedi.
Kasadolu, "Bu çok insani duygular ile yapılmış samimi bir harekettir. Haleva vatansever bir insandır ve Cumhurbaşkanımız ile hukuku eskiye dayanır. Kaldı ki bizler ülkemizi sever, devlet başkanlarımızı da her zaman dua ederiz, bu hareketin altında samimiyetten başka anlam aramaya gerek yok" diye konuştu.
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