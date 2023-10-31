29 Ekim’e damga vuran olay! Heleva Başkan Erdoğan’a ne dedi? Gizemi çözüldü

Cumhurbaşkanımızın maşallah boyu uzun olduğundan Haleva ellerini Erdoğan'ın omzuna koyarak kendisine dua etmiş ve ortaya samimi bir görüntü çıkmıştır. Haleva, Başkan Erodoğan'ın dünyadaki barış çabalarının bir an önce sonuç vermesini, kan ve gözyaşının bir an önce bitmesini temenni ederek hem kendisini hem de Türkiye için de dua etmiştir" dedi.

Kasadolu, "Bu çok insani duygular ile yapılmış samimi bir harekettir. Haleva vatansever bir insandır ve Cumhurbaşkanımız ile hukuku eskiye dayanır. Kaldı ki bizler ülkemizi sever, devlet başkanlarımızı da her zaman dua ederiz, bu hareketin altında samimiyetten başka anlam aramaya gerek yok" diye konuştu.