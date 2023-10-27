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Müge Anlı’da araştırılan Bedriye Kılıç’ın kaybında son dakika gelişmesi! Tayfur Kılıç 115. günde gözaltına alındı

6 Temmuz'da şüpheli şekilde ortadan kaybolan Bedriye Kılıç'ın yaşadığına dair hiçbir iz bulunamadı. Yaklaşık 3 haftadır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan konuyla ilgili ortaya çıkan çarpıcı detaylar sonrası flaş gelişme yaşandı. Kaybın ilk gününden beri olayla ilgisi olmadığını belirten eş Tayfur Kılıç ve ailesi kaybın 115. gününde gözaltına alındı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.10.2023 12:47 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 13:07
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Müge Anlı’da araştırılan Bedriye Kılıç’ın kaybında son dakika gelişmesi! Tayfur Kılıç 115. günde gözaltına alındı

115 gün önce eşinin yanından ortadan kaybolan Bedriye Kılıç'tan hiçbir iz bulunamadı. Cinayet şüphesi üzerinde durulurken son dakika gelişmesi yaşandı. İddiaların odağındaki Tayfur Kılıç ve ailesi gözlatına alındı. İşte detaylar...

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Müge Anlı’da araştırılan Bedriye Kılıç’ın kaybında son dakika gelişmesi! Tayfur Kılıç 115. günde gözaltına alındı

Tayfur Kılıç'ın karısının kaybolduğu gün gittiği Yalvaç yolunda ağır bir koku geldiğine yönelik ihbarda bulunan tanık, Müge Anlı ekibine açıklamalarda bulunmuştu.

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Müge Anlı’da araştırılan Bedriye Kılıç’ın kaybında son dakika gelişmesi! Tayfur Kılıç 115. günde gözaltına alındı

"AŞIRI DERECEDE KOKU HİSSETTİK"

Isparta-Yalvaç istikametindeki yolda 2 kilometre boyunca havayı saran kokuyla ilgili şüphelerini dile getiren tanık, şunları söylemişti:

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Müge Anlı’da araştırılan Bedriye Kılıç’ın kaybında son dakika gelişmesi! Tayfur Kılıç 115. günde gözaltına alındı

"Ağustos ayının ortalarında Isparta Yalvaç'a gidiyorduk. Tam bu mevkiye geldiğimizde aşırı derecede yoğun bir koku hissettik.

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Müge Anlı’da araştırılan Bedriye Kılıç’ın kaybında son dakika gelişmesi! Tayfur Kılıç 115. günde gözaltına alındı

Tarif edilemez, oldukça kötü bir kokuydu. Bu yüzden yemek yiyemedik gittiğimizde. Arabada olanlar bu koku yüzünden istifra ettiler.