Müge Anlı’da araştırılan Bedriye Kılıç’ın kaybında son dakika gelişmesi! Tayfur Kılıç 115. günde gözaltına alındı

6 Temmuz'da şüpheli şekilde ortadan kaybolan Bedriye Kılıç'ın yaşadığına dair hiçbir iz bulunamadı. Yaklaşık 3 haftadır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan konuyla ilgili ortaya çıkan çarpıcı detaylar sonrası flaş gelişme yaşandı. Kaybın ilk gününden beri olayla ilgisi olmadığını belirten eş Tayfur Kılıç ve ailesi kaybın 115. gününde gözaltına alındı. İşte detaylar...