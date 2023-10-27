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Bakan Ali Yerlikaya: 'Kafes' operasyonunda "Zaza Doğan" organize suç örgütü çökertildi

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Giriş Tarihi: 27.10.2023 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
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Bakan Ali Yerlikaya: ’Kafes’ operasyonunda Zaza Doğan organize suç örgütü çökertildi

Son dakika | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul merkezli 4 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes' operasyonu kapsamında 'Zaza Doğan' organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 47 şüpheli yakalandı." dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımız koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli, Muğla, Bursa ve Mersin'de eş zamanlı Kafes Operasyonu düzenlendi.

Operasyonda liderliğini Doğan Aykut'un yaptığı "Zaza Doğan" organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınırken, 8 tabanca ve 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Liderliğini Doğan Aykut'un yaptığı "Zaza Doğan" organize suç örgütüne yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 4 ilimizde eş zamanlı operasyonda düzenlendi.

Organize suç örgütünün, İstanbul ili genelinde 2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği, Anlaşmazlık yaşadıkları 3 şahsı silahla yaraladıkları, Alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları, Korkutma amaçlı toplamda 6 adet farklı işyerleri ve ikametlere silahla ateş ettikleri, Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, Örgütün gücünü gösterme amaçlı silahlı gezerek sosyal medyada paylaşımlar yaptıkları, 2 şahsı kaçırıp alıkoyarak eziyet ettikleri tespit edildi ve Zaza Doğan organize suç örgütüne yönelik, İstanbul, Muğla, Bursa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında 47 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda an itibari ile 8 adet tabanca ve 1 kg uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

"ÇETELERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Bakan Yerlikaya "Bir kez daha belirtmek isterim ki: suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

’Zaza Doğan’ organize suç örgütü çökertildi 'ZAZA DOĞAN' ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

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