Bakan Ali Yerlikaya: 'Kafes' operasyonunda "Zaza Doğan" organize suç örgütü çökertildi

Operasyonlar kapsamında 47 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda an itibari ile 8 adet tabanca ve 1 kg uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

"ÇETELERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"



Bakan Yerlikaya "Bir kez daha belirtmek isterim ki: suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.