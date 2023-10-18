İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 208 kişi 'Narkogüç' operasyonunda yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 31 ilide eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 208 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 31 ilide eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 208 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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