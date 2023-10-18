18 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 208 kişi 'Narkogüç' operasyonunda yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 208 kişi 'Narkogüç' operasyonunda yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2023
ABONE OL
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 208 kişi ’Narkogüç’ operasyonunda yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 31 ilide eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 208 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 31 ilide eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 208 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

DETAYLAR GELİYOR...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA