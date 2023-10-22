22 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Tefecilere operasyon! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 15 kişi...

Son dakika: Tefecilere operasyon! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 15 kişi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2023 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023
ABONE OL
Son dakika: Tefecilere operasyon! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 15 kişi...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara ve Kayseri'de tefecilere yönelik operasyonda 15 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Operasyonu düzenleyen polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilerin de nefeslerini keseceğiz. Suçta kibirlenenler karşılarında kolluk güçlerimizi ve yüce Türk adaletini bulacaktır." ifadesini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA