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İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2023
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İran’da 5,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi...İran'ın Güney Horasan eyaletine bağlı Şusif ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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