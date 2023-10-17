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Terör örgütü DEAŞ'a bir darbe daha! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 17 kişi yakalandı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.10.2023 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023
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Terör örgütü DEAŞ’a bir darbe daha! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 17 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütü üyelerine finansman sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İşte operasyonda ele geçirilenler...

Güvenlik güçlerinin terör örgütleri ve çetelere yönelik harekatları aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son yaptığı açıklamada DEAŞ terör örgütü üyelerine finansman sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; DEAŞ silahlı terör örgütüne "Üye olma ve Terörizmin Finansmanı" suçlarından haklarında işlem yapılan, terör örgütleriyle bağlantıları nedeniyle mal varlığı dondurulan, şüpheli para transfer ettikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ikamet ve 7 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

İŞTE ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucunda 1️7 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve 222.000 TL, 32.480 Euro 15.900 Dolar nakit para ile çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi.

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