Katil İsrail'den kara saldırısı mesajı! İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi: Gazze Şeridi'ne gireceğiz
Katil İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik zulmü her geçen gün boyut atlıyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi kara saldırsının artık an meselesi olduğunu duyurdu. Halevi, konuşmasında, "Gazze Şeridi'ne gireceğiz. Hamas'a bağlı unsurları ortadan kaldırmak amacıyla operasyonel bir görev üstleneceğiz. Ayrıca, iki hafta önce cumartesi günü (7 Ekim) gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlerin görüntülerini ve sahnelerini de aklımızda tutacağız." ifadelerini kullandı. Öte yandan, İsrail Kanal 13'ün Savunma Muhabiri Alon Ben-David'in "İsrail Silahlı Kuvvetleri Gazze'ye kara operasyonu hazırlıklarını tamamladı ancak siyasi kadro bunu hala onaylamadı." dedi.
İsrail ordu sözcülüğünün paylaştığı görüntülere göre, Halevi, İsrail ordusunun "Golani Tugayı" askerlerine seslendi.
Halevi, konuşmasında, "Gazze Şeridi'ne gireceğiz. Hamas'a bağlı unsurları ortadan kaldırmak amacıyla operasyonel bir görev üstleneceğiz. Ayrıca, iki hafta önce cumartesi günü (7 Ekim) gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlerin görüntülerini ve sahnelerini de aklımızda tutacağız." ifadelerini kullandı.
"Gazze karmaşık, Gazze aşırı kalabalık." şeklinde konuşan Halevi, İsrail'in kara harekatına karşı Filistin direniş hareketi Hamas'ın hazırlık yaptığına dikkati çekerek, şunları söyledi:
"Düşman orada birçok hazırlık yapıyor ama biz de onlara karşı hazırlanıyoruz. Kara harekatında İsrail ordusunun tüm yetenekleri bize eşlik ediyor. Bu düşünceyle cesur olun. Son derece kararlı olun ve askerlerinize yüksek güven duygusu aşılayın. Bu ruh zaferi getirecektir."
İsrailli yetkililer günlerdir Gazze'ye yönelik kara harekatına başlayacaklarını dile getirirken, bunun ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyor.
"TÜM GÜCÜMÜZLE SALDIRACAĞIZ"
İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, abluka altındaki Gazze Şeridine "ilk günündeki gibi tüm güçleriyle saldırmaya devam edeceklerini" söyledi.
Times of Israel'in haberine göre, Bar, üst düzey komutanlarla yaptığı toplantıda, bugüne kadar Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait olduğu gerekçesiyle "binlerce hedefe binlerce bomba attıklarını" söyleyerek Hamas'ın "ilk gündeki gibi olmadığını" savundu.
İsrail ordusunun kara harekatı sırasında "Hamas sanki hiç zarar görmemişçesine davranacaklarını" dile getiren Bar, "Tüm gücümüzle saldıracağız ve Hamas sanki bizimle ilk gününde savaşıyormuş gibi vuracağız." diye konuştu.
"İSRAİL KARA OPERASYONU HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI"
İsrail Kanal 13'ün Savunma Muhabiri Alon Ben-David, İsrail ordusunun hain planının ne zaman başlayacağına dair çarpıcı bir paylaşımda bulundu. David, "İsrail Silahlı Kuvvetleri Gazze'ye kara operasyonu hazırlıklarını tamamladı ancak siyasi kadro bunu hala onaylamadı." ifadelerini kullandı.
İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlallerine karşı 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e karşı kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmiş ve İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.
İsrail'in Lübnan sınırında da 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 13 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.
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