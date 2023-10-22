Katil İsrail’den kara saldırısı mesajı! İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi: Gazze Şeridi’ne gireceğiz

"TÜM GÜCÜMÜZLE SALDIRACAĞIZ"

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, abluka altındaki Gazze Şeridine "ilk günündeki gibi tüm güçleriyle saldırmaya devam edeceklerini" söyledi.

Times of Israel'in haberine göre, Bar, üst düzey komutanlarla yaptığı toplantıda, bugüne kadar Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait olduğu gerekçesiyle "binlerce hedefe binlerce bomba attıklarını" söyleyerek Hamas'ın "ilk gündeki gibi olmadığını" savundu.

İsrail ordusunun kara harekatı sırasında "Hamas sanki hiç zarar görmemişçesine davranacaklarını" dile getiren Bar, "Tüm gücümüzle saldıracağız ve Hamas sanki bizimle ilk gününde savaşıyormuş gibi vuracağız." diye konuştu.

"İSRAİL KARA OPERASYONU HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI"

İsrail Kanal 13'ün Savunma Muhabiri Alon Ben-David, İsrail ordusunun hain planının ne zaman başlayacağına dair çarpıcı bir paylaşımda bulundu. David, "İsrail Silahlı Kuvvetleri Gazze'ye kara operasyonu hazırlıklarını tamamladı ancak siyasi kadro bunu hala onaylamadı." ifadelerini kullandı.