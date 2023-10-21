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Bakan Fahrettin Koca'dan Gazze mesajı: Bebekler için yardıma hazırız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2023
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Bakan Fahrettin Koca’dan Gazze mesajı: Bebekler için yardıma hazırız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enerji, temiz su ve mama eksikliği sağlanmadığı takdirde hayatını kaybedecek Gazzeli bebekler için son saatler olduğuna dikkati çekerek, "Yardımların önünü açması gerekenlerin kalan insanlık duyguları için de son saatler. Türkiye olarak her türlü yardıma hazırız." ifadesini kullandı.

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