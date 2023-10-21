İsrail’in kanlı planını ifşa etti! Siyonistlerin Batı’yla yaptığı kirli anlaşma ne?

"Siyonist İsrail hükümeti bilinçli şekilde Gazze'de soykırım politikası yürütüyor" diyen Pappe, İsrail'in Batı ile yaptığı gizli anlaşmayı da anlattı.

YAHUDİLERİ KATLEDEN ALMANYA İLE NEDEN EL SIKIŞTI?

Pappe, "İsrail hükümeti, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya ile kirli bir anlaşma yaptı. Nazi hükümetinin uyguladığı soykırımının ardından yeni Almanya'yı resmi olarak ilk tanıyan ülke İsrail oldu. Bakın, 3. veya 4. değil, birinci ülke. Neden? Bunun arkasında ise bir başka anlaşma vardı.