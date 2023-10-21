İsrail'in kanlı planını ifşa etti! Siyonistlerin Batı'yla yaptığı kirli anlaşma ne?
15 gündür genç yaşlı, kadın çocuk demeden Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail, 4 bini aşkın masum canı aldı. Dünyanın gözü önünde Gazze halkına soykırım uygulayan İsrail'in kirli planı, İsrailli tarihçi Ilan Pappé tarafından ifşa edildi.
Batı medyasının desteğini de arkasına alarak dünya çapında bir algı operasyonu yürütmeye çalışan İsrail, müttefiki ABD tarafından da kamuoyuna "masum" gibi lanse ettirilmeye çalışıldı.
Uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan tüm ateşkes çağrılarına kulak tıkayan İsrail'in kirli planı ise, İsrailli bir tarihçi tarafından tüm gerçekliğiyle anlatıldı. İsrailli tarihçi, Profesör Ilan Pappé, yaptığı bir konuşmada çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı.
"NETANYAHU İŞGAL DİYEN HERKESİ SUSTURUYOR"
Başbakan Binyamin Netanyahu yönetimindeki İsrail hükümetinin, son birkaç yıldır siyonizm politikalarını giderek daha saldırgan hale getirdiğini söyleyen Pappe, Gazze ve Batı Şeria'da büyük bir işgalin kesin olduğunu söyledi. Netanyahu hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlara "işgal" diyen herkesi susturduğunu söyleyen Pappe, Filistin'e destek vermenin büyük bir suç olduğunu söyledi.
"FİLİSTİN BAYRAĞI TAŞIYANLARI ÖLDÜRESİYE DÖVÜYORLAR"
Herhangi bir gösteride Filistin bayrağı tutan birinin İsrail polisleri tarafından öldüresiye dövülmesi anlamına geldiğini vurgulayan Pappe, Filistinli halkın silahlı Siyonist çeteler tarafından sürekli hedef alındığını belirtti. Devlet destekli çetelerin yıllardır Filistinlileri sokak ortasında vurduğunu belirten Pappe, işgal altındaki Gazze hakkında konuşulmasının adeta yasak olduğunu söyledi.
"DÜNYANIN EN BÜYÜK AÇIK HAVA HAPİSHANESİ"
Hamas'ın 7 Ekim'deki operasyonunun, İsrail devleti tarafından bir illüzyon olarak kullanıldığını söyleyen İsrailli tarihçi, 15 yıldan bu yana devam eden Gazze işgalinin insanlık tarihindeki en acımasız işgallerden biri olduğunu söyledi. Gazze'yi "dünyanın en büyük açık hava hapishanesi" olarak tanımlayan Pappe, 15 yıldır her şeyi İsrail tarafından kontrol edildiğini altını çizdi.
İŞTE İSRAİL'İN GİZLİ ANLAŞMASI!
Gazze'de yaşanan vahşette, İsrail'in ve İsrail yanlısı Batılı ülkelerin bilinçli yürüttüğü algı operasyonundan da bahseden Pappe, Siyonistlerin kirli planını anlattı. İsrailli tarihçi, İsrail'in Siyonizm politikasıyla işlediği insanlık suçlarını nasıl örtbas ettiğini de anlattı. Siyonist İsrail'i eleştiren herkesin ırkçılık ve Yahudi düşmanlığıyla suçlandığını söyleyen Pappe, İsrail'in katliamlarını gündeme getiren herkesin büyük bir itibarsızlaştırma kampanyasına maruz kaldığını söyledi.
"Siyonist İsrail hükümeti bilinçli şekilde Gazze'de soykırım politikası yürütüyor" diyen Pappe, İsrail'in Batı ile yaptığı gizli anlaşmayı da anlattı.
YAHUDİLERİ KATLEDEN ALMANYA İLE NEDEN EL SIKIŞTI?
Pappe, "İsrail hükümeti, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya ile kirli bir anlaşma yaptı. Nazi hükümetinin uyguladığı soykırımının ardından yeni Almanya'yı resmi olarak ilk tanıyan ülke İsrail oldu. Bakın, 3. veya 4. değil, birinci ülke. Neden? Bunun arkasında ise bir başka anlaşma vardı.
'Biz sizi temize çıkarıyoruz bunun karşılığında siz de Batılı ülkelerden hiçbirinin bizim Filistin'de yapacaklarımıza karışmamasını sağlayacaksınız' dediler. Almanya da bunu kabul etti ve hemen modern İsrail ordusunun kurulması için devasa bir finansal kaynak sağladı. Ve İsrail, Filistin halkına etnik soykırım uygulamaya başladı." ifadelerini kullandı.
"BATI MEDYASIYLA KOL KOLA ÇALIŞIYORLAR"
İsrail ve İsrail yanlısı Batı medyasının danışıklı olarak Filisitinliler için başlattığı algı operasyonundan da bahseden Pappe, "Filistin halkını kötü, terörist gibi göstermek için bir medya dili yaratıldı" dedi.
BAHANE YARATTILAR
İsrailli tarihçi, "Bölgeye Siyonist İsrail gelmeden önce Müslüman Filistin halkı orada Hristiyan ve Yahudilerle barış içinde yaşıyordu." ifadelerini kullandı. Pappe ayrıca, İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas'ın operasyonunu Filistin halkını dünyaya "Nazi" gibi göstermek için bir bahane olarak kullandığının altını çizdi.
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