TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan İsrail’e tepki: Sesimizi zalimlerin korkacağı kadar çıkartmak zorundayız

Kurtulmuş, "Sesimizi zalimlerin korkacağı kadar çıkartmak zorundayız. Uluslararası platformlarda sözümüzü daha kuvvetli dile getireceğiz" dedi.

Ayrıca Kurtulmuş, "Sadece kağıt üzerinde var olan, mahalle mahalle bölünmüş değil toprak bütünlüğü de temin edilmiş Filistin, Orta Doğu barışının en temel şartlarındandır." mesajını verdi.

"FİLİSTİN'İN KURULMASI İSLAM DÜNYASININ EN TEMEL ÖDEVLERİNDEN BİRİSİ"

Sosyal medyadan paylaşımda buşunan Kurtulmuş şunları söyledi:

"İsrail'in, Filistin'de gerçekleştirdiği insanlık suçlarını konuşmak ve alınacak tedbirleri gözden geçirmek üzere İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) üyesi ülkelerle çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye olarak ilk andan itibaren meselenin daha fazla büyümemesi ve bir an evvel ateşkesin temin edilmesi için büyük çaba sarf etmekteyiz. Sadece kağıt üzerinde var olan bir Filistin değil; toprak bütünlüğü temin edilmiş bir Filistin'in kurulması, hem İslam dünyasının en temel ödevlerinden birisidir hem de Orta Doğu barışının temel şartlarından birisidir.