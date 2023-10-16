İletişim Başkanlığı yalan paylaşımları açığa çıkardı!

"HAMAS ÖZELLİKLE OKULLARI HEDEF ALDI" İDDİASI

Bültende, ABD merkezli TV kanalı NBC'nin, "Öldürülen Hamas direnişçilerinin üzerinden çıkan gizli belgelere göre, kasıtlı olarak İsrail'deki ilkokullar ve çocuklar hedef alınmış" iddiasının manipülasyon olduğu belirtildi.

İsrail ile Filistin arasındaki son çatışmaların 7 Ekim Cumartesi günü başladığı, İsrail'de cuma ve cumartesi günleri hafta sonu resmi tatil günleri olduğu hatırlatılan bültende, ayrıca İsrail Savunma Kuvvetleri İç Cephe Komutanlığının 7 Ekim'de okulların ülkenin merkezi ve güneyinde kapatılacağını açıkladığı hatırlatıldı.

İlerleyen saatlerde Milli Eğitim Bakanlığının da İsrail genelinde tüm okulların kapatılma kararını duyurduğu, 7 Ekim Cumartesi günü ve sonraki günlerde okullarda çocukların bulunmadığı, "daha fazla çocuk öldürme kastıyla okulların hedef alındığı" iddiasının gerçekle bağdaşmadığı kaydedildi