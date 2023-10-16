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Türkiye'den Gazze'ye yardım eli! Türk Kızılay sivillere yardımını sürdürüyor

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 16.10.2023 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023
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Türkiye’den Gazze’ye yardım eli! Türk Kızılay sivillere yardımını sürdürüyor

Türk Kızılay, İsrail-Filistin çatışmalarından etkilenen Gazzeli sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak için desteklerin sürdürüldüğünü bildirdi.

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