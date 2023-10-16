16 Ekim 2023, Pazartesi
10 günde yerle bir oldu! Katliamdan önce ve sonra Gazze fotoğrafı yürekleri burktu...
İşgalci İsrail askerleri günlerdir Gazze'ye bomba yağdırırken bölgedeki korkunç yıkım havadan görüntülendi. Gazze'de 22 bin 600 bina enkaza döndü, 19 sağlık merkezi hasar aldı. Diğer yandan 18 ibadethane bombalanırken şehir genelinde savaşlardan kalma bir görüntü oluştu. İsrail'in katliamından önce Gazze'deki manzarayla şu anki manzaranın yanyana olduğu kare ise yürekleri burktu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.10.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 14:22
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