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10 günde yerle bir oldu! Katliamdan önce ve sonra Gazze fotoğrafı yürekleri burktu...

İşgalci İsrail askerleri günlerdir Gazze'ye bomba yağdırırken bölgedeki korkunç yıkım havadan görüntülendi. Gazze'de 22 bin 600 bina enkaza döndü, 19 sağlık merkezi hasar aldı. Diğer yandan 18 ibadethane bombalanırken şehir genelinde savaşlardan kalma bir görüntü oluştu. İsrail'in katliamından önce Gazze'deki manzarayla şu anki manzaranın yanyana olduğu kare ise yürekleri burktu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.10.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 14:22
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10 günde yerle bir oldu! Katliamdan önce ve sonra Gazze fotoğrafı yürekleri burktu...

İsrail'in günlerdir devam eden saldırılarının ardından Gazze'deki yıkım havadan görüntülendi.22 bin 600 bina enkaza döndü, 19 sağlık merkezi hasar aldı. 18 ibadethane bombalandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 günde yerle bir oldu! Katliamdan önce ve sonra Gazze fotoğrafı yürekleri burktu...

BM: 2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ RİSK ALTINDA

Saldırılarda 2 bin 750 Filistinli hayatını kaybetti. BM, suların tükenmesi sebebiyle 2 milyondan fazla kişinin risk altında olduğunu söyledi.

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10 günde yerle bir oldu! Katliamdan önce ve sonra Gazze fotoğrafı yürekleri burktu...

İsrail'in on gün içinde Gazze'ye attığı bombanın, ABD'nin Afganistan'a bir yılda attığına eşdeğer olduğu belirtildi. Libya'daki eski bir Birleşmiş Milletler (BM) savaş suçları soruşturmacısı olan askeri danışman ve uluslararası alanda uzman Marc Garlasco, Washington Post'a verdiği röportajda, ABD'nin Afganistan'a bir yılda attığı bombayı İsrail'in, çok daha küçük ve yoğun nüfuslu bir bölge olan Gazze'ye attığını belirtti.

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10 günde yerle bir oldu! Katliamdan önce ve sonra Gazze fotoğrafı yürekleri burktu...

Aynı zamanda Uluslararası Ceza Soruşturmaları Enstitüsü'nde eğitmen olarak görev yapan ve şu anda Ukrayna'daki savaş suçlarıyla ilgili oluşturulan ekiplere eğitim veren Garlasco, İsrail-Filistin çatışmasında hataların büyüyeceğini söyledi.

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10 günde yerle bir oldu! Katliamdan önce ve sonra Gazze fotoğrafı yürekleri burktu...

GAZZE'DE EN AZ BİN KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde 1000'den fazla kişinin enkaz altında kaldığını tahmin ettiklerini açıkladı. Enkaz altında hala hayatta olan kişilerin bulunduğunu söyleyen Sivil Savunma Müdürlüğü yetkilisi Muhammed el-Muğayyar, acil uluslararası yardım çağrısı yaptı. İşgalcilerin, Gazze'de sivillerin yaşadığı 2 bin 180'den fazla binayı doğrudan hedef aldığı açıklandı.