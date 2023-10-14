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Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Turuncu ve gri kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 14.10.2023 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023
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Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Turuncu ve gri kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mardin Nusaybin ilçesi sözde Ömeryan Bölgesinde; 1’i turuncu 1’i gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

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