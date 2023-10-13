Filistin’in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa A Haber’de: Gazze’de yaşanan soykırım, katliamdır

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, A Haber'e konuştu. İsrail'in Gazze'ye karadan girmek için hazırlık yaptığını söyledi.

Filistinli Büyükelçi, İsrail'in savaş suçu işlediğini vurguladı. Mustafa, "Tabii ki İsrail'in yaptığı hiç tereddütsüz bir savaş suçudur. Ayrıca bu aleni ve dünyanın gözü önünde yapılıyor işleniyor. 2 milyon 100 bin Filistinli Gazze bölgesine sıkıştırılarak bombalanıyor. Aynı zamanda tüm insani ihtiyaçlar mahrum bırakılıyor. Bunun anlamı başka ne olabilir?" dedi.