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Gazze'de insanlık dışı katliam! Filistinli vatandaşlar sosyal medyadan vasiyetlerini paylaşmaya başladı: Vallahi ölümden korkmuyoruz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.10.2023
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Gazze’de insanlık dışı katliam! Filistinli vatandaşlar sosyal medyadan vasiyetlerini paylaşmaya başladı: Vallahi ölümden korkmuyoruz

İsrail'in insanlık dışı hain saldırılarının ardı arkası kesilmezken, Filistinli vatandaşlar vasiyetini sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı. İslam ruhuyla kavrulan Gazzeli vatandaşlar vasiyetlerinde, başlarına bir şey gelmesi halinde kendilerine hakları olan kişilerden helallik istedi. Öte yandan katliama maruz kalan Gazzeli vatandaşlar "Ölümden korkmuyoruz" diyerek paylaşımlarında bulundu.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken çatışmalar 8. günde de devam ediyor.

Masum sivilleri hedef alarak üzerlerine acımasızca bombalar yağdıran İsrail ordusunun saldırıları sonucu bölgedeki ölü sayısı her geçen dakika artıyor.

VASİYETLERİNİ PAYLAŞMAYA BAŞLADILAR
Gazze Şeridi'ne karadan da saldırması endişesiyle birçok Filistinli, vasiyetini sosyal medyada hesaplarında paylaşmaya başladı.

Gazzeliler vasiyetlerinde, başlarına bir şey gelmesi halinde kendilerine hakları olan kişilerden helallik isterken, bu mesajları ölümden korktukları için yazmadıklarını da vurguladı.

"ÖLÜMDEN KORKMUYORUZ"
Filistinli İhab Süleyman, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimin benim üzerimde hakkı ya da alacağı varsa bana iletsin ya da helal etsin. Ben sizi affettim siz de beni affedin. Vallahi ölümden korkmuyoruz. Şehitler her zaman kazanır." ifadelerini kullandı.

"SEVDİKLERİMİZİ ALLAH'A EMANET EDİYORUM"
Rizk el-Cucu ise "Helallik dileme" başlığıyla yaptığı paylaşımında, "Kime haksızlık etmişsem ya da kime borcum varsa iletmesini ya da helal etmesini diliyorum. Kendimizi, ailemizi, evlerimizi ve sevdiklerimizi Allah'a emanet ediyorum." sözlerine yer verdi.

Gazze'de İsrail'in öldürdüğü siviller yakınları tarafından teşhis ediliyor. İsrail son 6 günde 614'ü çocuk 370'i kadın 1900 Filistinliyi şehit etti.

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