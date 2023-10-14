MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş Gazze açıklaması: İsrail aklını başına al! ABD’li dayılarına güvenme

MHP lideri Devlet Bahçeli, “(Gazze) Mazlumlar inim inim inliyor dünya İsrail’i destekliyor” dedi. Bahçeli ayrıca Başkan Erdoğan'ın Gazze için yürüttüğü diplomasiyi desteklerini ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızın diplomatik faaliyetlerini tartışmasız desteklediğimizi buradan ilan ediyorum. Türkiye, Erdoğan yalnız değildir. Küresel güçlerin ortadan kaldırılması için dünya da da önemli bir uyanış başlamış olacaktır." cümlesini kullandı. ABD’yi de İsrail’e verdiği destekten dolayı uyaran Bahçeli, "İsrail'in aklını başına alması lazım. ABD'deki dayılarına güvenmemesi lazım. Sorun ABD ile İsrail arasındadır. Sorunu çözerse onlar çözecek." mesajını verdi.