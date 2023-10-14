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Başkan Erdoğan’dan talimatı Gazze adımı: Siviller için Türkiye'nin yardımları Mısır'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan 2 yardım uçağı dün Mısır'a ulaşmıştı. Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak, Mısır Uluslararası Ariş Havalimanı'na indi. Bu adımla Türkiye, insani yardım konusunda da elini taşın altına koyan ilk ülke olarak dünyaya ders verdi. Öte yandan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu'da hitap eden Başkan Erdoğan, özellikle bir konuyu ifade etmek istediğini dile getirerek, "O da şudur. Gazze şu an itibarıyla mazlumdur, mağdurdur ama İsrail'in böyle bir mazlum durumu söz konusu değil." ifadesini kullanmıştı.

Giriş Tarihi: 14.10.2023 12:47
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Başkan Erdoğan’dan talimatı Gazze adımı: Siviller için Türkiye’nin yardımları Mısır’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan 2 yardım uçağı dün Mısır'a ulaşmıştı.

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Başkan Erdoğan’dan talimatı Gazze adımı: Siviller için Türkiye’nin yardımları Mısır’da

AFAD ve Kızılay koordinesinde hazırlanan yardımlar, Sina'daki El-Ariş Havalimanı'nda TIR'lara yüklenerek Mısır'ın Gazze sınırındaki Refah Kapısı'na gönderildi.

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Başkan Erdoğan’dan talimatı Gazze adımı: Siviller için Türkiye’nin yardımları Mısır’da

BAKAN KOCA: YANINIZDAYIZ

Türkiye'den gönderilen ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin Filistin'e ulaştığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Yardımlarımız devam edecek. Filistin'in yanındayız" ifadesini kullandı.

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Başkan Erdoğan’dan talimatı Gazze adımı: Siviller için Türkiye’nin yardımları Mısır’da

TÜRKİYE'DEN İNSANLIK DERSİ

Bu adım insani noktada büyük anlam taşırken Ankara, esir takası dahil olmak üzere birçok konuda temaslarını sürdürüyor.

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Başkan Erdoğan’dan talimatı Gazze adımı: Siviller için Türkiye’nin yardımları Mısır’da

GAZZELİ SİVİLLER İÇİN YARDIM TAŞIYAN 3. UÇAK DA MISIR'DA

Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak, Mısır Uluslararası Ariş Havalimanı'na indi.