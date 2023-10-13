Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den NATO Karargahı’nda Filistin mesajı

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk oturumunda da Ukrayna'ya olan destek ve işbirliklerini yinelediklerini bildiren Güler, "Karadeniz ve Montrö'ye ilişkin görüşlerimizi tekrar vurguladık. Toplantı, NATO Ukrayna Konseyi'nin Savunma Bakanları düzeyindeki ilk toplantısı oldu. Ukrayna'nın yeni Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un da katıldığı toplantıda, NATO-Ukrayna ilişkileri gözden geçirildi." dedi.

Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ve Romanya Savunma Bakan Yardımcısı Simona Cojocaru ile bir araya geldiklerini hatırlatan Güler, "Bulgaristan ve Romanya ile Karadeniz'de deniz mayınlarıyla mücadeleyle ilgili olarak birlikte çalışmaya yönelik 'üçlü girişim' oluşturulması konusunda karar aldık." açıklamasında bulundu.

Romanya'daki hava polisliği misyonuna Aralık 2023-Mart 2024 döneminde, Türkiye'nin F-16 uçaklarıyla katkıda bulunacağını beyan ettiklerini aktaran Güler, şunları söyledi:

"NATO'nun 'Akdeniz Diyaloğu' ortaklık mekanizmasının bir üyesi olan İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Galant'ın da video konferansla katıldığı ayrı bir oturum düzenlendi. Bizim hem kendi terörle mücadelemizde hem de bölgemizdeki tüm savaş ve çatışmalarda tavrımız gayet açık. Sivillere yönelik her türlü eylem ile sivil yerleşimi hedef alan her türlü saldırıları kınıyoruz. Gelinen noktada temel hedefimiz, rehinelerin serbest bırakılması, Gazze'deki çatışmanın diğer cephelere sıçramasının önlenmesi ve elbette çatışmanın gecikmeden sona erdirilmesidir. Bir an evvel barış görüşmelerine başlanması, uluslararası toplumca da desteklenen iki devletli çözüm çerçevesinde mesafe katedilmesi gerekir. Kalıcı barışın yegane yolu budur."