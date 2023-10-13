Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan skandal Osman Kavala kararına sert tepki: AKPM tarihi bir hataya imza attı

"DEMOKRATİK DEĞERLERE AYKIRI"

AKPM bu girişimiyle, adli süreçleri siyasete alet etmekte ve diyalog kanallarını kapatmaya yeltenmektedir. Bu, AKPM'nin varoluş nedenini oluşturan demokratik değerlere aykırıdır. AKPM'nin görünürlük kazanmaya yönelik bu pervasızlığı ileride hicapla hatırlanacaktır.

"AKPM AMAÇ VE DEĞERLERİNDEN UZAKLAŞTI"

Türkiye, kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin istişari organı olan AKPM'nin amaç ve değerlerinden bu kadar uzaklaşmış olmasından üzüntü duymaktadır."