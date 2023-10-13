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Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan skandal Osman Kavala kararına sert tepki: AKPM tarihi bir hataya imza attı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.10.2023 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
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Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan skandal Osman Kavala kararına sert tepki: AKPM tarihi bir hataya imza attı

Avrupa, Türkiye karşıtı eylemlere girişen alçakları savunmaya devam ediyor. Son olarak Gezi olaylarının açık destekçisi Osman Kavala'yı aklayan tek taraflı bir karar alan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türkiye'yi yaptırımla tehdit etti. Bu skandala Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile sert yanıt verildi. Bakanlığın yazılı paylaşımında "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) 12 Ekim'de ülkemize ilişkin olarak kabul ettiği tavsiye ve kararla, tarihi bir hataya imza atmıştır. AKPM bu girişimiyle, adli süreçleri siyasete alet etmekte ve diyalog kanallarını kapatmaya yeltenmektedir. Bu, AKPM’nin varoluş nedenini oluşturan demokratik değerlere aykırıdır." cümleleri yer aldı.

AKPM, Gezi olaylarının finansörü ve Türkiye'ye karşı alçak girişimde parmağı bulunan Osman Kavala'nın AİHM kararı gereği serbest bırakılmaması halinde Magnitsky yaptırımları uygulanması çağrısında bulunmuştu.

AKPM tarafından Strasbourg'da tartışılan ve kabul edilen "Osman Kavala'nın Derhal Serbest Bırakılması için Çağrı" başlıklı skandal karar 18'e karşı 44 oyla kabul edildi.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından Türkiye aleyhine kabul edilen tavsiye ve karara sert tepki geldi.

AKPM'nin, dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla, tarihi bir hataya imza attığı vurgulanan açıklamada, "AKPM bu girişimiyle, adli süreçleri siyasete alet etmekte ve diyalog kanallarını kapatmaya yeltenmektedir. Bu, AKPM'nin varoluş nedenini oluşturan demokratik değerlere aykırıdır. AKPM'nin görünürlük kazanmaya yönelik bu pervasızlığı ileride hicapla hatırlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

"TARİHİ BİR HATA"

"Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), 12 Ekim 2023 tarihinde ülkemize ilişkin olarak kabul ettiği tavsiye ve kararla, tarihi bir hataya imza atmıştır.

"DEMOKRATİK DEĞERLERE AYKIRI"

AKPM bu girişimiyle, adli süreçleri siyasete alet etmekte ve diyalog kanallarını kapatmaya yeltenmektedir. Bu, AKPM'nin varoluş nedenini oluşturan demokratik değerlere aykırıdır. AKPM'nin görünürlük kazanmaya yönelik bu pervasızlığı ileride hicapla hatırlanacaktır.

"AKPM AMAÇ VE DEĞERLERİNDEN UZAKLAŞTI"

Türkiye, kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin istişari organı olan AKPM'nin amaç ve değerlerinden bu kadar uzaklaşmış olmasından üzüntü duymaktadır."

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