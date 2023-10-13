Dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çabalarını konuşuyor! Türkiye’nin ara buluculuk rolü gündemde

The Jerusalem Post'un da gündemi Başkan Erdoğan'ın çabaları oldu. Üst düzey bir Ankara yetkilisinin açıklama yaptığından bahseden gazete söz konusu yetkilinin "Türkiye, Hamas'ın elinde bulunan sivil tutuklularla ilgili görüşmeler yürütüyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili kurumlarda Hamas'ın elindeki siviller için süreç var" dediğinden bahsetti.