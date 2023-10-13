Pençe-Kilit'te Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya'nın şehit olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 12 Ekim'de bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 12 Ekim 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.
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