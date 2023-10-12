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Bakan Fidan BM Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilcisi Bathily’i Ankara’da kabul etti

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Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
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Bakan Fidan BM Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilcisi Bathily’i Ankara’da kabul etti

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan BM Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily’i Ankara’da kabul etti." ifadeleri kullanıldı.

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