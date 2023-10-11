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Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı ile görüştü

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Giriş Tarihi: 11.10.2023 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü. Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki durum ele alındı.

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