Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır’a gidiyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin davetine icabetle 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.





Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadeleri kullanıldı.