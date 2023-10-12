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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor

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Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır’a gidiyor

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim tarihlerinde Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüşecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin davetine icabetle 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.



Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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