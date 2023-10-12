SON DAKİKA | İYİ Parti’de bomba patladı! İstifa zinciri: Ankara, Elazığ ve Isparta peş peşe geldi

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, yaptığı açıklamalarda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne destek olduğunu dile getiriyordu.

Genel Başkan Meral Akşener ve parti yönetiminin "81 ilde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz" açıklamaları parti içerisinde görüş ayrılıklarına neden oldu.

VE ISPARTA'DAN İSTİFA GELDİ

Ayrıca İYİ Parti Isparta İl Başkanı Hasan Büyükçam da Belediye Başkanlığı aday adaylığı için görevinden istifa etti.