SON DAKİKA | İYİ Parti'de bomba patladı! İstifa zinciri: Ankara, Elazığ ve Isparta peş peşe geldi
Son dakika haberleri | 14-28 Mayıs seçimlerinde CHP ve HDP’nin de aralarında yer aldığı koalisyon ittifakında bozguna uğrayan İYİ Parti saflarında kopuşlar devam ediyor. İP’te Elazığ İl Başkanı ve merkez ilçe teşkilatı, Ankara İl Başkanı ve yönetimi istifa etmişti. Son olarak bu rüzgara kapılan Isparta İl Başkanı da istifasını duyurdu.
SON DAKİKA | Mayıs 2023 genel seçimlerinde kaybeden çoklu koalisyon masası alt üst olurken Genel Başkan Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti'de istifa patlaması peş peşe yaşanıyor.
ELAZIĞ'DA KOPUŞ
Son olarak İYİ Parti Elazığ il başkanlığı görevini yürüten Servet Gürgözeler ve merkez ilçe başkanlığı görevini yürüten Aygün Akgül, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte topluca istifa etti.
TOPLU İSTİFALAR
İYİ Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda ise "İYİ Parti İl Başkanı olarak, yürüttüğümüz görevimizden gördüğümüz lüzum üzerine Merkez İlçe Başkanımız Aygün Akgül ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte istifa ediyoruz. Kamuoyuna duyurumuzdur." ifadelerine yer verildi.
ANKARA'DA ZİNCİRE KATILDI
Daha sonra da İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu ve divanı oluşturan 23 yardımcısı görevlerinden istifa etti.
Aynı kapsamda yönetimde görevli 57 kişi de istifasını verdi.
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, yaptığı açıklamalarda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne destek olduğunu dile getiriyordu.
Genel Başkan Meral Akşener ve parti yönetiminin "81 ilde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz" açıklamaları parti içerisinde görüş ayrılıklarına neden oldu.
VE ISPARTA'DAN İSTİFA GELDİ
Ayrıca İYİ Parti Isparta İl Başkanı Hasan Büyükçam da Belediye Başkanlığı aday adaylığı için görevinden istifa etti.
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