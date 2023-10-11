Son dakika haberi | İYİ Parti’de istifa depremi! 50 kişi birden…

50 KİŞİ PARTİYE SIRT DÖNDÜ

İYİ Parti Elazığ teşkilatı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, "İYİ Parti İl Başkanı olarak, yürüttüğümüz görevimizden gördüğümüz lüzum üzerine Merkez İlçe Başkanımız Aygün Akgül ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte istifa ediyoruz. Kamuoyuna duyurumuzdur" denildi.