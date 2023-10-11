Son dakika haberi | İYİ Parti'de istifa depremi! 50 kişi birden…
Son dakika… Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti’de yaprak dökümü sürüyor. İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler, merkez ilçe başkanı Aygün Akgül yönetim kurulu yönetimi ve Sivrice ilçe yönetimi olmak üzere 50’ye yakın kişi seçimlere tek başına girilme kararı sonrasında partisinden istifa etti. Diğer yandan geçtiğimiz hafta da Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu partiden istifa etmişti.
SON DAKİKA | Son seçimlerde CHP ile ittifaka girişen İYİ Parti istediği sonucu elde edemediğinden 31 Mart 2024'teki kritik yerel seçimlere kendi adayları ile girmeye hazırlanıyor.
Parti içinde kavgaya neden olan karar sonrası İP'te yaprak dökümü yaşanmakta.
KÖYLÜOĞLU İSTİFA ETMİŞTİ
Bu karara tepki gösteren İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu istifa ederek parti yönetimine de eleştiriler yöneltmişti.
50 KİŞİ PARTİYE SIRT DÖNDÜ
İYİ Parti Elazığ teşkilatı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, "İYİ Parti İl Başkanı olarak, yürüttüğümüz görevimizden gördüğümüz lüzum üzerine Merkez İlçe Başkanımız Aygün Akgül ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte istifa ediyoruz. Kamuoyuna duyurumuzdur" denildi.
YALOVA'DA TOPLU İSTİFA
6 Ekim'de de İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Çınarcık İlçe Başkanı Mehmet Ali Acar'ın görevden alınmasının ardından 50 üye birden istifa etmişti.
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