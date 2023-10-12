İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama: Irak ve Suriye'de tüm tesisler vuruldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Terör, Uyuşturucuyla Mücadele, Siber Suçlar, Organize Suçlar ve Kaçakçılık, Asayiş, AFAD ile Göçmen Kaçakçılığı” gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada "Irak ve Suriyede tüm tesisler vuruldu." ifadelerini kullanırken son 4 ayda 309 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. İşte detaylar...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terör, Uyuşturucuyla Mücadele, Siber Suçlar, Organize Suçlar ve Kaçakçılık, Asayiş, AFAD ile Göçmen Kaçakçılığı" gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
"OPERASYONLARIMIZI İZLİYORSUNUZ"
Başta terör, organize suçlar, uyuşturucu ve asayiş olmak üzere operasyonlarımızı ülkemizin dört bir yanında sürdürüyoruz. Milletimizin duası ile, ekiplerimizin gayreti ile suç ve suçlularla mücadelemize devam ediyoruz. Operasyon görüntülerini izlediğimizde bile güvenlik güçlerimizin nasıl azimle görevlerini yerine getirdiğine şahit oluyorsunuz. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Görüntüleri sosyal medya hesaplarından anbean paylaşıyorum. Bu mücadeleyi açık ve net şekilde yansıtıyoruz. Bölücü örgüt 1 Ekim'de bakanlığımızın önünde terör eylemi girişiminde bulundu. Kahraman polislerimizin karşılığı ile 2 teröristlerin ölümü ile son buldu.
"PKK/YPG'YE AİT ENERJİ TESİSLERİ BOMBALANDI"
1 Ekim saldırı girişimi örgütün can çekişmesidir. İçinde bulundukları çaresizlik terörün çirkin yüzünü gösterdi. Hemen arkasından başlattığımız kahramanlar oeprasyonu ile mücadelemizin amansız devam ettiğini gösterdik. PKK YPG'ye ait altyapı üst yapı enerjit tesisleri hava unsurlarımızca bombalandı. Hainler yaptıklarının bedelini ödeyecek
AK Parti göreve geldiğinde terör gündemi vardı. 40 yıldır sorunlarımızın ilk sıralarında yer alan PKK kaynaklı terör hükümetlerimiz döneminde bitme noktasına geldi. Türkiye'nin terörle mücadelesinin esası terörü gündemimizden çıkarmaktır. Bir daha terör nedeniyle kapalı yaylamız, tek bir kulübemiz dahi olmayacak.
309 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son 120 günde örgütlere yönelik İHA-SİHA'larımız 21459 saat uçuş gerçekleştirdik. PKK-KCK'ya yönelik 54598'i kırsalda olmak 65730 operasyon yapıldı. Kırsalda ve şehirde operasyonlarda 309 terörist etkisiz hale getirildi. 403 şüpheli tutuklandı.
FETÖ'ye yönelik 1786 operasyon yapıldı, 536 şüpheli tutuklandı. DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 61 terörist etkisiz hale getirildi, 161 terörist tutuklandı.
DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 61 terörist etkisiz hale geitrildi, 161 terörist tutuklandı.
Etkisiz hale getirilen hainlerin 25'i terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticisiydi. Kırmızı kategorideki 2 terörist başta beşiktaş stat saldırısı olmak üzere diyarbakır ve Şırnak'ta 83 canın şehit edilmesi eyleminde talimat veren hainlerdi. 57'si bombalı olmak üzere 68 eylem önlendi.
Hedeflerimizden biri de ülkemizi organize suç örgütlerinden temizlemek. Kararlılığımızı gösterenlerden biri de sürekli gerçekleştirdiğimiz operasyonlardır. Çetelerin çetelesini tutuyoruz. Organize suç örgütlerinden çetelere kardar kafes operasyonları düzenliyoruz ve devam edeceğiz.
"UYUŞTURUCUYA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"
120 günde 378 operasyonda 2874 şüpheli gözaltına alındı 702'si tutuklandı. 38 mafya tipi çete çökertildi.
Türkiye yüzyılı'nda uyuşturucuyu küresel felaket olarak görüyoruz. Temel hedefimiz Türkiye'nin uyuşturucu için yasaklı bölge olarak görüyoruz. Terörle eşdeğer buluyoruz. Uyuşturucu rotalarının rotasının değişmesi için mücadele ortaya koyarken topluma dönük bilinçlendirme faaliyetlerini artırıyoruz. Uyuşturucuya göz açtırmayacağız. Gölge gibi takipteyiz. Hepsinin bir bir tepelerine çöküp nefeslerini kesip adelate teslim edeceğiz.
120 günde 80572 operasyon gerçekleşti. 98198 şüpheli gözaltına alındı 8379'u tutuklandı.
Çağımızın küresel sorunlarını başında göç var. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 274 bin. İkamet izinli yabancı sayısı 1 milyon 150 bin. 281.177 uluslararası koruma altındaki yabancı bulunuyor. 2937 operasyonda 3975 göçmen kaçakçısı yakalandı 1225'i tutuklandı. 112404 düzensiz göçmen yakalandı.
120 BİN YABANCI ÜLKEMİZDEN AYRILDI
İstanbul'da 304 operasyon yapıldı. Yakalanacağını anlayıp ayrılan ya da ikamet süresi biten 120 bin 531 yabancı ülkemizden ayrıldı.
Hudut birliklerimizin başarılı çalışmaları ile 120 günde 80.946 göçmenin sınırdan girişi engellendi.
İstanbul'da bugüne kadar düzensiz göçmenlere yönelik 304 operasyonlarda 94 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 42257 göçmen yakalandı şimdiye kadar.
4 milyon 711 bin 622 düzenli göçmen bulunuyor. Pilot şehir olan İstanbul'da 20 mobil göç noktasını çektik ve bunların yerine araç verdik. Ankara İzmir, Bursa ve Adana'da olmak üzere toplamda 50 mobil araç bulunuyor.
Bu çalışmalarımız sonucunda düzensiz göçmenler artık yeni göç rotası arayışına girdi. Organizatörler "Türkiye'de artık sıkı denetim var, gitmeyin" diyorlar. 120 günde bu noktaya gelindi. Algı çok önemli.
Teröristler ile organize örgütlerle olan mücadelemizi siber vatanda da sürdürüyoruz. 197 bin 649 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yaptık. Spekülatif paylaşımların azaldığını görüyoruz. 1 Ekim saldırısı sonrası basınımızın gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyorum. Son 120 günde bilişim örgütlerine yönelik 64 operasyon düzenlendi şüphelilerden 31'i tutuklandı. Yasa dışı bahiste 57 operasyon düzenlendi, 70 şüpheli tutuklandı.
Kaçakçılıkla mücadele ederek kayıt dışı ekonominin önüne geçiyoruz. Kaçakçılık yapanlar kaçak ürünleri yurdumuza sokanlar milletimizin hakkını gasbediyor.
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