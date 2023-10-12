İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan flaş açıklama: Irak ve Suriye’de tüm tesisler vuruldu

309 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son 120 günde örgütlere yönelik İHA-SİHA'larımız 21459 saat uçuş gerçekleştirdik. PKK-KCK'ya yönelik 54598'i kırsalda olmak 65730 operasyon yapıldı. Kırsalda ve şehirde operasyonlarda 309 terörist etkisiz hale getirildi. 403 şüpheli tutuklandı.

FETÖ'ye yönelik 1786 operasyon yapıldı, 536 şüpheli tutuklandı. DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 61 terörist etkisiz hale getirildi, 161 terörist tutuklandı.

DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 61 terörist etkisiz hale geitrildi, 161 terörist tutuklandı.

Etkisiz hale getirilen hainlerin 25'i terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticisiydi. Kırmızı kategorideki 2 terörist başta beşiktaş stat saldırısı olmak üzere diyarbakır ve Şırnak'ta 83 canın şehit edilmesi eyleminde talimat veren hainlerdi. 57'si bombalı olmak üzere 68 eylem önlendi.

Hedeflerimizden biri de ülkemizi organize suç örgütlerinden temizlemek. Kararlılığımızı gösterenlerden biri de sürekli gerçekleştirdiğimiz operasyonlardır. Çetelerin çetelesini tutuyoruz. Organize suç örgütlerinden çetelere kardar kafes operasyonları düzenliyoruz ve devam edeceğiz.