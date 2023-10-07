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İYİ Parti'de Mansur Yavaş istifası! İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu'ndan Akşener'e rest

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Giriş Tarihi: 07.10.2023 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023
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İYİ Parti’de Mansur Yavaş istifası! İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu’ndan Akşener’e rest

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerden hezimetle ayrılan 8'li koalisyon 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi dağıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 81 ilde aday çıkarma kararı aldıklarını açıklamasının ardından İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, parti yönetimiyle görüşleri çeliştiği için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, partisinin 81 ilde işbirliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararı konusunda, parti yönetimiyle görüşleri çeliştiği için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Köylüoğlu, yazılı açıklamasında, Genel Başkan Meral Akşener'in takdiriyle başladığı İYİ Parti Ankara İI Başkanlığı görevinde, yol arkadaşlarıyla büyük bir mücadele verdiklerini ve Ankara'ya duyduğu sevgiyi dile getirdi.

Göreve birlikte başladığı yol arkadaşlarıyla davaları uğruna tereddüt etmeden inandıkları doğruları söylediklerini, açık ve net olduklarını vurgulayan Köylüoğlu, şunları kaydetti:

"Partimiz Genel İdare Kurulunda alınan, 81 ilde işbirliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararının ardından, Ankara açısından çekincemizi dile getirmiş bulunduğumuzdan işbirliği yapmamız gerekliliği konusundaki görüşümüz parti yönetimimizle çeliştiği için görevimizden istifamız kaçınılmazdır. 29 Ocak 2023'te devraldığım İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum."

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