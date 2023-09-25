İYİ Parti'de istifa depremi! Kurucu üyelerden Aydın Adnan Sezgin isyan ederek istifa etti: Hedefini ve vizyonunu kaybetti
Seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan İYİ Parti'de Meral Akşener gelen tepkileri bastırmak adına parti içinde üst üste hamleler yaptı. Seçimlerden sonra başlayan istifa dalgasının önüne geçemeyen Akşener'in partisinde kurucu isimlerden emekli büyükelçi Aydın Adnan Sezgin, istifasını açıkladı. Sezgin yaptığı açıklamada Akşener ve İYİ Parti için "Hedefini ve vizyonunu kaybetti" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren İYİ Parti'de yaşanan hezimetin ardından hem oy oranında hem de milletvekili sayısında düşüş yaşandı.
İTTİFAK ÇAĞRILARINA KULAKLARINI KAPATTI
Seçimlerin ardından tepkilerin merkezine yerleşen İYİ Parti lideri Meral Akşener partide peş peşe istifalarla sarsıldı. "Parti kuruluş ayarlarına dönüyor" diyerek milliyetçi kesime üstü kapalı mesaj gönderen Akşener, ittifak çağrılarına kapıları kapadı. Ancak partisindeki kopuşa engel olamadı.
İYİ PARTİ KURUCUSU İSTİFA ETTİ
Son olarak İYİ Parti kurucusu emekli büyükelçi Aydın Adnan Sezgin, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
"BÜYÜK KARMAŞA YAŞANIYOR"
Aydın Adnan Sezgin, "Kurucuları arasında yer aldığım İYİ Parti üyeliğinden istifa ettim. Muhalefet bugünlerde büyük kargaşa içinde, ben bunu kendi adıma körüklemek istemiyorum. İstifamın nedenleri hakkında gerekirse gelecekte kapsamlı bir açıklama yaparım" ifadelerini kullandı.
"HEDEFİNİ VE VİZYONUNU KAYBETTİ"
Adnan Sezgin, yönetimi hedef alan sert açıklamalar yaptı: İYİ Parti benim için hedefini ve vizyonunu kaybetti. İstifam; partinin yeni yönetim anlayışı ve yönelimiyle, yapısıyla ters düştüğümü gösteriyor. Uzun süredir gönül ve akıl bağımı kaybetmiştim partiyle. Yerel seçimler öncesinde de kendimi her şeyin dışında bırakmak istedim. Yerel seçimler öncesi kimi milletvekillerinin belediye başkan adayı olacağı da konuşuluyor. İsmimin böylesi tartışmalarda yer almaması için de zamanlamaya dikkat ettim ve istifa ettim…
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