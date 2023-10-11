Kameralara yansıyan paramotoru Demir Kubbe neden görmedi?

İsrail henüz hava savunma sistemlerinin neden harekete geçmediğine dair bir açıklamada bulunmadı.

Ancak ortaya atılan bazı iddialar da Demir Kubbe ve radar gibi İsrail hava savunma sistemlerinin havadaki bu tür küçük nesneleri tespit edebilecek şekilde tasarlanmadığını öne sürdü.