Kameralara yansıyan paramotoru Demir Kubbe neden görmedi?
Cumartesi günü Hamas'ın operasyonuyla başlayan İsrail-Filistin savaşı, dünya gündemine bomba gibi düştü. Beşinci gününe giren savaşta en çok merak edilen konulardan biri de yüzlerce Hamas askerinin paramotorlarla İsrail sınırına nasıl sızdığı oldu.
Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas, İsrail'e karşı Aksa Tufanı Operasyonu başlattı. İlk aşamada 5 bin roket ve havan topu fırlatılırken, yüzlerce Hamas askeri de paramotorlarla İsrail sınırına girdi.
İsrail'in kullandığı Demir Kubbe hava savunma sistemini aşmak için kullanılan paramotorlar, müzik festivalinde eğlenen insanların kameralarına yansıdı.
İsrail ordu sözcüsü Richard Hecht, Filistinli savaşçıların motorlu paraşütlerle denizden ve karadan sızdıklarını doğrularken İsrail basını da ordunun neden tespit edemediğini sorguladı.
Hamas medyası tarafından yayınlanan videolarda, Gazze'den yoğun roket ateşi altında uçan silahlı yamaç paraşütçüleri görülüyor.
Bazıları alçak irtifada uçarken, bazıları da gökyüzünde daha yüksekte ve çıplak gözle net bir şekilde görülebiliyorlardı.
İsrail henüz hava savunma sistemlerinin neden harekete geçmediğine dair bir açıklamada bulunmadı.
Ancak ortaya atılan bazı iddialar da Demir Kubbe ve radar gibi İsrail hava savunma sistemlerinin havadaki bu tür küçük nesneleri tespit edebilecek şekilde tasarlanmadığını öne sürdü.
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