Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINDA ÖNE ÇIKANLAR
Demokrasimizin gücü seçimlerde bir kez daha gösterildi.
Ülkenin ve milletin istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, ortaklarımızın da rızası şartıyla Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır.
Kimse gidip tıpış tıpış oy vermedi. Suçu kendilerinde aramak yerine suçlu arıyorlar.
Yerel seçimlere yeni MKYK ve MYK ile hazırlanacağız.
Biz milletin gücünden daha büyük güç görmedik, tanımıyoruz. Aynı şekilde vesayetle ve terörle mücadelemizden 15 Temmuz şanlı direnişimize kadar her saldırı da bu hakikati tecrübe ettik. AK Parti'nin gücü milletimizle olan gönül bağımızın gücü kadardır.
İstanbul ve Ankara'yı alacağız.
En küçük boşluğa meydan vermeyin. Bıraktığımız her boşluk muhalefetin yalanlarıyla dolacak.
Ayrıntılar geliyor...
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI
CUMHUR İTTİFAKI'NIN KAPISI AÇIK
Milletimizin takdiri ile 14 Mayıs seçiminde AK Parti listelerinden milletvekili olarak seçilen siz kardeşlerimin her birini bir kez daha tebrik ediyorum. Türkiye, 14 Mayıs 1950'den sonra 14 Mayıs 2023'te, tamda Cumhuriyetinin kuruluşunun ilk asrını tamamlarken bir kez daha demokrasimizin gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Bu seçimlerde milli iradenin üstünlüğü anlayışından taviz vermeden mücadelemizi yürüttüğümüzde vesayetin de darbelerin de iç ve dış kumpasların da üstesinden geleceğimizi ispatladık. Cumhur İttifakı'nın bu süreçte sergilediği sağlam ve ilkeli duruş, tarihe altın harflerle nakş olunmuştur. Bu vesileyle MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli başta olmak üzere Cumhur İttifakı'ndaki tüm ortaklarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.
İnşallah Türkiye Yüzyılı destanını Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacak, gelecek nesillere armağan edeceğiz. Ülkesinin ve milletinin bekası, istiklali ve istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese Cumhur İttifakı'nın kapısının, tabii ortaklarımızın da rızası şartıyla açık olduğunu belirtmek isterim.
"KİMSE GİDİP TIPIŞ TIPIŞ OY VERMEDİ"
Meclis çatısı altında niçin yer bulamadıklarını sorgulamak yerine milli iradenin temsilcisi olan gazi meclisimize hürmetsizlik ediyorlar. Tercihini ülkesinin ve kendinin geleceği için en doğrusundan yana yapma iradesini gösteren milletin asil evlatlarını aşağılayarak tahkir ve tahrik ederek iktidara geleceğini sananlar bir kez daha hüsrana uğramıştır. Kimse hiçbir partiye ve adaya tıpış tıpış oy vermek mecburiyetinde olmadığını göstermiştir. Millete saygısı olmayan, kendisi de saygıyı hak etmez.
Seçimden sonra olup bitenleri, verilen koltuk kavgalarını, yapılan kirli pazarlıkları hep birlikte görüyoruz. Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin diyoruz. Hep söylediğimiz gibi biz beşeri planda milletin gücünden daha büyük güç görmedik, tanımadık, bilmiyoruz.
AK Parti'nin gücü milletimizle olan gönül bağımızın gücü kadardır. Bu bağı ne kadar güçlü tutarsak sandıkta o derece yenilmez oluruz. Bu bağı zayıflattığımızda ise kendi elimizle kendi hazin akıbetimizi hazırlamış oluruz. Genel merkezimizle, kadın ve gençlik kollarımızla, belediyelerimizle bu gerçeği bir an bile aklımızdan çıkarmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aksi takdirde yolunu şaşırıp bizden uzağa düşenlere ve onların sığındığı tek parti faşizminin temsilcisi olan partiye benzeriz. Allah sadece bizi değil herkesi böyle bir kabusun içine düşmekten korusun.
"İSTANBUL VE ANKARA'YI ALACAĞIZ"
Kongremizin hemen ardından MKYK'da MYK'yı oluşturduk. Mevcut belediyelerimizi daha güçlü bir şekilde elde tutarken İstanbul ve Ankara olmak üzere şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturana kadar bize durmak duraksamak yok. İl il ilçe ilçe dolaştığınızı biliyorum. Sözüne şikayetine kulak verdiğimiz her vatandaşımız bizim için bir kazançtır.
"EN UFAK BİR BOŞLUK BIRAKMAYIN"
Bizim bıraktığımız her boşluk muhalefetin yalanlarıyla doldurulacaktır. Çağ atlatmış bir kadro olarak bize yakışan neyse onu yapacağız. Muhalefetin üretken değil çığırtkan tavrı sizi şaşırtmasın. Bunların gündeminde sadece belediyelerin asansörüne kimin bineceği vardı. Bugün de koltuklarını korumaktan başka dertleri yok.
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