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Son dakika: Filistin diplomasisi | Başkan Erdoğan Ürdün Kralı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2023 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023
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Son dakika: Filistin diplomasisi | Başkan Erdoğan Ürdün Kralı ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı Abdullah el-Hüseyin ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Filistin'deki son durum ele alındı.

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