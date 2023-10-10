İYİ Parti’de istifalar sürüyor! Konyaaltı Kurucu İlçe Başkan Yardımcısı Ali Boyacı görevinden ayrıldı! Akşener’e ve partiye ağır eleştiri: İnsanlara tepeden baktınız

İYİ Parti Antalya'nın Konyaaltı Kurucu İlçe Başkan Yardımcısı Ali Boyacı, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti üyeliğinden geçtiğimiz günlerde istifa eden eski Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın ardından parti üyeliğinden ve İYİ Parti Konyaaltı Kurucu İlçe Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini zehir zemberek sözlerle duyuran Ali Boyacı, yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Konyaaltı İlçesi Kurucu İlçe Başkan Yardımcısı olarak ilk günden bugüne kadar var gücümle çalıştım, emek verdim. Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan ve Yönetim Kurulunu başarısız olmalarından dolayı eleştirdim" dedi.

'ÖZ ELEŞTİRİ BİLE YAPMADI'

İYİ Parti Antalya yönetimine ağır eleştirilerde bulunan Boyacı, "Türkiye Genelinde İYİ Parti 2018 Seçimlerinde yüzde 9.96 oy almış 2023 Genel Seçimlerin de ise yüzde 9.90 oy almıştır. Antalya özelinde ise 2018 seçimlerinde İYİ Parti 250 bin oy alarak yüzde 17 oy almıştır. 2023 Seçimlerinde ise 190 bin oy alarak yüzde 11 oy almıştır. Türkiye Genelinde yüzde 0.06 oy azalsa da İYİ Parti kendini korumuş Antalya da ise yüzde 6 oy azalmıştır. Bu oy düşüşü İl Başkanı ve Yönetimi tarafından Genel Başkanımız Meral Akşener'in masadan kalkıp oturmasına bağlanmış kendilerine bir öz eleştiri bile yapmamışlardır" ifadelerini kullandı.